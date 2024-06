Der Mensch (vermutlich vornehmlich der Städter) holt sich gerne die Natur ins Haus, um es sich schön zu machen. Hier eine monströse Monstera im Mietshausflur, dort der Burgerladen voller Birkenstämme. Und auf der Toilette schaltet sich per Bewegungsmelder die Zwitscherbox an, um für Entspannung zu sorgen auf dem nun gar nicht mehr so stillen Örtchen. „Das beruhigende Zwitschern der Amsel verbreitet die einzigartige Magie eines erwachenden Sommermorgens“, verkündet der Hersteller einer solchen Geräusch-Schachtel. Im Vergleich zum Toilettengang in der echten Natur entfällt hierbei auch die einzigartige Magie eines herannahenden Spaziergängers.