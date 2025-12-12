Jimmy Kimmel , 58, Talkshow-Moderator, ist ein selbstkritischer Widerstandskämpfer. Der ehemalige Moderator David Letterman nannte Kimmel bei einem Besuch in dessen Show den „Anführer des Widerstands“ gegen Präsident Donald Trump. Kimmel entgegnete: „Ein total ineffektiver Anführer des Widerstands, ja“. Im September war Kimmels Sendung nach politischem Druck aufgrund von Äußerungen des Moderators über den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt worden. Mittlerweile wurde Kimmels TV-Vertrag verlängert. Die vorübergehende Absetzung hatte eine Debatte um die Meinungs- und Pressefreiheit in den USA befeuert.

(Foto: Time/Time Person of the Year/AFP)

KI, genaues Alter unbekannt, künstliche Intelligenz, ist vom Time-Magazin zur Person des Jahres gekürt worden. „Wir würdigen eine Kraft, die die Schlagzeilen des Jahres beherrscht hat, im Guten wie im Schlechten“, begründete das Magazin, das seit 1927 zunächst den Mann und jetzt die Person des Jahres ehrt, seine Entscheidung. Im zu Ende gehenden Jahr habe sich das volle Potenzial der künstlichen Intelligenz entfaltet und es sei klar geworden, dass es kein Zurück mehr gebe. Im vergangenen Jahr war US-Präsident Donald Trump nach seinem erneuten Wahlsieg die Person des Jahres. Der erste Mann des Jahres war 1927 der Flugpionier Charles Lindbergh.

Frederick Lau, 36, Schauspieler, hat keine Fomo mehr. „Eine Zeit lang wollte ich so viel wie möglich erleben und hatte Angst, irgendwas zu verpassen. Das hat sich mittlerweile gelegt“, sagt der 36-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Das kommt wahrscheinlich mit dem Alter“, er habe für sich herausgefunden, „dass es mich wirklich glücklich macht, bei meiner Familie zu sein“. Heute gehe er nur noch auf Veranstaltungen, wenn es wichtig sei oder Freunde ihn darum bäten, oder aber er besuche Premieren von Kinderfilmen mit seinen Kindern. Fomo (Fear of missing out) beschreibt das Gefühl, dass andere Menschen aufregendere Dinge erleben als man selbst.