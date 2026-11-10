Bereits wenige Stunden nach der Ankündigung des Hühnchen-Konzerns, der etwa 30 000 Filialen weltweit betreibt, war die Aufregung dann aber wieder groß. Neben Walter Ferrazza, dem Präsidenten des Naturparks Adamello Brenta, haben sich auch der italienische Tourismusminister und sein Kollege aus dem Landwirtschaftsministerium bereits zu Wort gemeldet, kritisch natürlich. Naturschützer und Kommunalpolitiker sind ohnehin entsetzt. Da KFC für sein neues Projekt eine Vereinbarung mit „Super G“ unterzeichnet hat, einer für seine Après-Ski-Partys bekannten italienischen „Mountain-Club-Kette“, drohten frittierte Hähnchenteile mit „dröhnender Musik und Helikopterflügen“ einherzugehen, warnt ein Umweltschützer. Aber sind solche Entwicklungen nicht schon seit Jahren bekannt?

Ein Betreiber hat schon auf die Aufregung reagiert: Alles nicht so schlimm, es gebe nur sechs KFC-Produkte

Die Gesellschaft der Tridentiner Bergsteiger hat daran erinnert, dass es die Politik sei, die es den Unternehmen viel zu leicht mache. So würden sich selbst in der schönsten Naturlandschaft jene „Konsummodelle“ wiederholen, „die anderswo bereits vorhanden sind“. Zum Beispiel, indem man – trotz fortschreitender klimatischer Veränderungen – internationalen Konsortien erlaube, dort, wo einst Wanderer Schutz fanden, ihre Wellnesszentren mit Schwimmbädern zu eröffnen. Gefördert werde dies gerne von Politikern, die auf Wahlveranstaltungen doppelzüngig die Werte und Traditionen ihrer „Heimat“ priesen.

Nun ist das mit der sich ständig verändernden Welt ja nichts Neues. In dem familiären Londoner Café etwa, in dem Julia Roberts einst im Film „Notting Hill“ so gerne verweilte, hat sich später auch eine große Kaffeehauskette breitgemacht. Zudem neigt der Mensch gerne dazu, Dinge, die er schön findet, durch Umarmungen zu erdrücken.

Aber noch gibt es vielleicht Hoffnung für Madonna di Campiglio und Cortina d’Ampezzo. Alles nicht so schlimm, sagt nun ein Betreiber, keine architektonischen Eingriffe in die Hüttenstruktur und nur sechs KFC-Produkte. Und auch in Bozen war die Filiale einer Fast-Food-Kette, die sich einst prominent und riesig am Waltherplatz präsentierte, ja bald wieder geschrumpft und abgewandert. Auch in der Schweiz soll die Expansion von Groß-Frittenbuden dieser Tage, wie etwa im Kanton Aargau, auf Widerstand der Bevölkerung stoßen. Handgemachte Rösti, Knödel und Polenta haben also womöglich doch noch eine Zukunft. Selbst in der Welt der Oligarchen und Après-Ski-Influencer.