5. September 2018, 11:12 Uhr Missbrauchsvorwürfe Vorerst keine Anklage gegen Kevin Spacey

Dem Schauspieler Kevin Spacey werden mehrere sexuelle Übergriffe vorgeworfen.

In einem Fall aus dem Jahr 1992 wird es nicht zur Anklage kommen, wegen Verjährung, teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles mit.

Auch in zwei weitereren Fällen, bei denen Hollywood-Darstellern sexueller Missbrauch vorgeworfen wird, wird es nicht zu einem Prozess kommen.

Vor knapp einem Jahr wurden Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Kevin Spacey laut. Mehrere Behörden ermitteln, die Karriere des Schauspielers liegt seither brach. Bis jetzt musste sich der 59-Jährige aber nicht vor Gericht verantworten. Auch in einem Fall der 1992 stattgefunden haben soll, wird es nicht zur Anklage kommen. Der Fall sei verjährt, teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Dienstag mit. Ein zum Tatzeitpunkt volljähriger Mann hatte angegeben, vor 26 Jahren von Spacey belästigt worden zu sein.

Anders also als der Schauspieler Anthony Rapp. Der heute 46-Jährige wirft Spacey vor, ihn im Alter von 14 Jahren sexuell belästigt zu haben. Als die Anschuldigungen im Oktober vergangenen Jahres publik wurden, reagierte Spacey mit einer Entschuldigung und behauptete, sich an nichts erinnern zu können. Rapp war der Erste, der sich gegen Spacey öffentlich geäußert hat. Auf ihn folgten weitere Männer, die Vorwürfe gegen Spacey vorbrachten.

In Großbritannien ermittelt die Polizei gegen Spacey, weil er 2008 in London einen 23-jährigen Schauspieler belästigt haben soll. Auch in seiner Zeit als Hauptdarsteller der Netflix-Serie "House of Cards" und als künstlerischer Direktor des Londoner Old Vic Theaters soll Spacey Mitarbeiter belästigt haben.

Spacey hat sich inzwischen aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Er teilte mit, eine Therapie machen zu wollen. Netflix hatte Spacey nach Aufkommen der Vorwürfe entlassen. Regisseur Ridley Scott drehte Filmszenen von "Alles Geld der Welt", in denen Spacey auftauchte, mit einem anderen Schauspieler nach. In der vergangenen Woche veröffentliche das Internetmagazin Net-A-Porter ein Gespräch mit Robin Wright. Spaceys Schauspielpartnerin in "House of Cards" deutet darin an, sich eine Rückkehr des Schauspielers ans Set der Erfolgsserie vorstellen zu können. "Ich denke, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, sich zu bessern. An eine zweite Chance oder wie man es nennen möchte, glaube ich."

‹ › Schauspieler Steven Seagal (Archivbild aus dem Jahr 2016). Bild: Satsevich Andrei Olegovich/AFP

‹ › Schauspieler und Comedian Anthony Anderson (Archivbild aus dem Jahr 2013). Bild: Getty Images Wird geladen ...

Auch im Fall eines weiteren Hollywood-Schauspielers, gegen den wegen Missbrauchs ermittelt worden ist, wird es offenbar nicht zu einer Anklage kommen, weil der Fall verjährt ist. Eine Frau hatte angegeben, 1993 als 18-Jährige von Steven Seagal missbraucht worden zu sein. Segal ist vor allem für seine Rollen in Actionfilmen bekannt. Wie die Staatsanwaltschaft in Los Angeles weiter mitteilte, sieht die Behörde auch von einer Anklage gegen den Schauspieler und Komiker Anthony Anderson ab. Das angebliche Opfer habe nicht mit den Ermittlern kooperiert, um den Fall vor Gericht zu bringen, so die Ermittler.