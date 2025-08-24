Kevin Kühnert , 36, Politiker, ist auf dem Nordalpenweg von Osten nach Westen durch Österreich gewandert und hat dabei mehr als tausend Kilometer sowie 50 000 Höhenmeter absolviert. Am Freitag sei er schließlich in Bregenz am Bodensee angekommen, schreibt der frühere SPD-Generalsekretär am Wochenende auf Instagram. Der Blick über die Stadt, „während die Sonne durchbrach und die Kuhglocken bimmelten, war ein einmaliger Moment des Glücks und der Zufriedenheit“. Laut Kühnert, der sich gerade eine Auszeit von der Politik nimmt, hatte er auf der zweimonatigen Wanderung „Raum und Zeit zum Nachdenken, Sortieren, Orientieren“. Unter extremen Bedingungen sei es „die Einfachheit, die den guten Moment ermöglicht“. Als Beispiele nannte Kühnert „Mehlspeisen in jeder erdenklichen Form“ oder „drei Minuten lauwarmes Duschwasser“.

Oliver Masucci am Set seines neuen Films. (Foto: Christian Charisius/dpa)

Oliver Masucci, 56, Schauspieler, träumt auch von einer Auszeit. „Ich glaube, ich bin jetzt so weit, mal ein oder zwei Jahre über die Weltmeere zu segeln“, sagte Masucci der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Dreharbeiten zum Sportdrama „Adams Acht“ über den Olympiasieg des Ruder-Achters 1960 in Rom. Das Hochseesegeln sei noch etwas, „das ich wirklich gern erlernen würde“. Dabei will Masucci am liebsten kein Ziel vor Augen haben. „Ich würde sagen, einfach der Nase nach. Oder wie sagt man beim Segeln: dem Wind nach.“ Die Auszeit wäre gerade genau richtig, findet der Schauspieler, da er in den vergangenen Jahren sicher zehn Monate jährlich für Drehs unterwegs gewesen sei und „dabei mindestens zwölf Stunden am Tag gearbeitet“ habe.

Kristina Schröder, damals noch Kristina Köhler, zu ihrer Zeit als Familienministerin 2010. (Foto: Arno Burgi, dpa)

Kristina Schröder, 48, ehemalige Familienministerin (CDU), gibt Tipps für die Vereinbarkeit von Kindern und Politik. Man dürfe sich nicht verrückt machen lassen, „Kinder machen viel mit. Man muss es einfach ausprobieren“, sagte sie der Bild-Zeitung im Hinblick auf die Schwangerschaft von Verena Hubertz. Die Bundesbauministerin (SPD) hatte auf Instagram bekannt gegeben, dass sie ein Kind erwarte und nach der Mutterschutz-Pause im März in die Politik zurückkehren werde. Kristina Schröder, die inzwischen drei Töchter hat und sich aus der Politik zurückgezogen hat, war 2011 die erste Ministerin, die während ihrer Amtszeit Mutter wurde. Sie ermutigte Hubertz, das Baby in sitzungsfreien Wochen mit ins Ministerium zu bringen, auch zu Besprechungen, „bei mir hat das gut geklappt. Man kann herumgehen, das Baby wippen und dabei sprechen“, riet Schröder.

Christian Stückl bei der Präsentation seines Konzepts für die Passionsspiele 2030. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Christian Stückl, 63, Regisseur, kann mit der Kirche nichts mehr anfangen. „Sie ist weder sozial noch moralisch ein Vorbild für uns“, sagte der Leiter der berühmten Passionsspiele in Oberammergau der Augsburger Allgemeinen. „Vor zehn Jahren habe ich mich über Kirche noch richtig aufgeregt und jetzt merke ich, sie ist mir wurscht.“