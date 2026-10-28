Kevin Jonas , 38, Sänger und Teil der ehemaligen Popband Jonas Brothers, hat in seinem Badezimmer eine verhängnisvolle Kombination aus einem riesigen Fernseher und mehreren Spiegeln hängen. Dies führte dazu, dass er seinen beiden Brüdern Nick, 34, und Joe, 37, sowie weiteren Freunden versehentlich ein Nacktfoto schickte, erzählten die Brüder im gemeinsamen Podcast „Hey Jonas!“. Für einen Gruppenchat, in dem sich die Brüder mit Freunden über Football austauschen, habe Kevin eine Nachricht über einen neuen Quarterback vom Fernseher abfotografiert. „Auf dem Foto sind Spiegel zu sehen, und ich habe es nicht bemerkt“, erzählte Kevin in dem Podcast. „Es war in unserem Badezimmer, und ich habe das Foto gemacht, bevor ich unter die Dusche ging.“ Er habe dann seinen Brüdern und den anderen Freunden im Chat panisch geschrieben, dass sie den Textverlauf löschen sollten. „Das hätte so viele andere Richtungen nehmen können. Oh mein Gott!“

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Matthew McConaughey, 56, Schauspieler, hält sich ebenfalls morgens länger im Badezimmer auf. „Der am meisten unterschätzte Teil eines guten Tages ist es, morgens einen ordentlichen Haufen zu machen“, sagte er in der Interviewreihe „Hot Takes“. Vielleicht sei es ein Tabu, darüber zu sprechen, so der Schauspieler. Man müsse dem Verdauungssystem jedoch größere Anerkennung zollen. Der Toilettenbesuch am Morgen gebe „den Ton für den Rest des Tages vor“. In der Interviewreihe „Hot Takes“ teilen Stars ihre Ansichten, die in ihren Augen kontrovers oder gesellschaftlich bislang nicht anerkannt sind.

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Liam Neeson, 74, Schauspieler, ist auf der Straße lieber gemächlich als kopflos unterwegs. „Wenn ich in meinem Auto sitze und auf dem Highway mit Höchstgeschwindigkeit fahre, komme ich vielleicht auf 58 Meilen pro Stunde (etwa 93 km/h)“, sagte er dem US-Magazin People. „Ich habe keine Ahnung von Autos. Ich interessiere mich nicht für Autos.“ Anders als in Deutschland gibt es in den USA keine Straßen ohne Tempolimit. In seinem neuen Film „The Mongoose“ liefert sich Neeson eine Verfolgungsjagd mit der Polizei quer durch das Land. Das rasante Fahren für die Aufnahmen habe er jedoch einem Stuntteam überlassen. „Ich habe einiges selbst gemacht, aber es war sozusagen geschummelt. Auf jeden Fall nicht bei hoher Geschwindigkeit.“ Was er privat für ein Auto fahre? „Ein schwarzes.“

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Almila Bagriacik, 36, Schauspielerin, hat ein eher philosophisches Verhältnis zum Thema Karriere. „Ich bin auf jeden Fall eine akribische und ambitionierte Spielerin. Aber ich bin nicht zu ehrgeizig – das heißt, wenn Dinge nicht klappen, dann lasse ich sie fließen und glaube dann, dass es nicht meine Rolle war“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Bagriacik, die derzeit als neue Hauptkommissarin beim Kieler „Tatort“ auftritt und außerdem Regie studiert hat, wünscht sich: „In diesem Leben möchte ich auch noch Regie führen.“ Dabei lasse sie die Projekte gern wachsen und sich selbst in sie hineinwachsen. „Alles, was wirklich für mich bestimmt ist, findet mich auch“, sagte sie.

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Jodi, 67 000 000 000, Dino-Skelett, ist das zweitteuerste seiner Art. Bei einer Versteigerung in New York brachte das zwei Meter hohe und sechs Meter lange Skelett von Nanotyrannus „Jodi“ rund 47 Millionen US-Dollar ein, wie das Auktionshaus Sotheby’s mitteilte. Vorab hatte der Auktionshändler den Preis für „Jodi“ nur auf rund sechs bis neun Millionen US-Dollar geschätzt. Dann aber entbrannte ein Bieterwettstreit, bei dem sich sechs Interessenten rund zwölf Minuten lang übertrumpften. Im Juli war bereits ein ähnlich altes Skelett eines Tyrannosaurus Rex für rund 50 Millionen Dollar versteigert worden. Auktionen dieser Art werden kritisiert, weil die Skelette durch private Käufer häufig der Forschung und der Öffentlichkeit entzogen werden.