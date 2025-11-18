Mit 89 Jahren haben Alice und Ellen Kessler, die berühmtesten Zwillinge Deutschlands, ihr Leben so beendet, wie sie es geführt haben: selbstbestimmt und nahezu perfekt synchron. Es war ein assistierter Suizid, begleitet durch die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS), bestätigte die Organisation. Denn die organisierte Hilfe zur Selbsttötung ist in Deutschland seit gut fünf Jahren wieder erlaubt – und weitgehend ungeregelt. Dem Gesetzgeber ist es immer noch nicht gelungen, einen rechtlichen Rahmen für die Arbeit der Sterbehilfevereine zu schaffen.
SterbehilfeWie ist die gesetzliche Lage bei assistiertem Suizid?
Die Kessler-Zwillinge sind mit fremder Hilfe aus dem Leben geschieden. Das ist seit einigen Jahren erlaubt, doch weitgehend ungeregelt. Ein Gesetz ist überfällig – zumal die Zahl der Fälle steigt.
Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe
