Nachruf auf die Kessler-ZwillingeSie lebten, sie tanzten, sie starben gemeinsam

Lesezeit: 3 Min.

Alice Kessler, links, war 30 Minuten älter als ihre eineiige Zwillingsschwester Ellen. Die beiden Frauen starben gemeinsam in ihrem Haus in Grünwald bei München, sie wurden 89 Jahre alt.
Alice Kessler, links, war 30 Minuten älter als ihre eineiige Zwillingsschwester Ellen. Die beiden Frauen starben gemeinsam in ihrem Haus in Grünwald bei München, sie wurden 89 Jahre alt. (Foto: Lennart Preiss/dpa)

Alice und Ellen Kessler verband mehr als nur die Ähnlichkeit. Ihr Talent und ihre Schönheit passten perfekt in die Nachkriegszeit. Dabei wäre eine allein schon eine Showbiz-Weltmacht gewesen.

Von Johanna Feckl und Susanne Hermanski

Alice und Ellen Kessler waren eineiige Zwillinge, und alles, was man gemeinhin damit verbindet, traf auf die beiden zu. Als hätte es da neben dem offenkundigen Band der Ähnlichkeit noch ein weiteres, unsichtbares gegeben zwischen den beiden. Sie lebten, sie tanzten, sie sangen und sie starben nun auch gemeinsam.

