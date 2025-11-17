Alice und Ellen Kessler waren eineiige Zwillinge, und alles, was man gemeinhin damit verbindet, traf auf die beiden zu. Als hätte es da neben dem offenkundigen Band der Ähnlichkeit noch ein weiteres, unsichtbares gegeben zwischen den beiden. Sie lebten, sie tanzten, sie sangen und sie starben nun auch gemeinsam.
Nachruf auf die Kessler-ZwillingeSie lebten, sie tanzten, sie starben gemeinsam
Alice und Ellen Kessler verband mehr als nur die Ähnlichkeit. Ihr Talent und ihre Schönheit passten perfekt in die Nachkriegszeit. Dabei wäre eine allein schon eine Showbiz-Weltmacht gewesen.
Von Johanna Feckl und Susanne Hermanski
