Kenia:Mutmaßlicher Serienkiller gesteht Morde an 42 Frauen

Von Arne Perras

Detailansicht öffnen Am Rande der Müllhalde war am Wochenende eine große Menschenmenge zusammengelaufen. Mehrere verschnürte Plastiksäcke waren dort entdeckt worden, in die Teile von Leichen eingepackt waren. (Foto: TONY KARUMBA/AFP)

Zweiundvierzig Frauen. Diese schwer fassbare Zahl schockt jetzt Kenianerinnen und Kenianer, seitdem der Chef des Kriminalamts Details zu Ermittlungen über einen mutmaßlichen Serienmörder in Nairobi bekannt gegeben hat. Der verdächtige Mann, 33, wurde am Montagmorgen um drei Uhr vor einem Club in der kenianischen Hauptstadt festgenommen, wie die Zeitung The Nation und andere Medien berichteten, er soll am späten Sonntagabend noch das EM-Finale zwischen Spanien und England im Fernsehen verfolgt haben.