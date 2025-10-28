Bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs in Kenia sind alle elf Menschen an Bord ums Leben gekommen. Bei den Opfern handele es sich um zwei deutsche und acht ungarische Urlauber sowie den kenianischen Piloten, teilte die Fluggesellschaft Mombasa Air Safari am Dienstag mit. „Leider gibt es keine Überlebenden“, hieß es in einer Erklärung des Unternehmens.