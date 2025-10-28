Zum Hauptinhalt springen

OstafrikaElf Tote bei Flugzeugabsturz in Kenia – zwei Deutsche unter den Opfern

Kenianische Beamte inspizieren die Absturzstelle.
Kenianische Beamte inspizieren die Absturzstelle. (Foto: AP Photo)

Zu den Opfern gehören auch acht ungarische Urlauber und der kenianische Pilot. Die Maschine war auf dem Weg in das Maasai-Mara-Reservat.

Bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs in Kenia sind alle elf Menschen an Bord ums Leben gekommen. Bei den Opfern handele es sich um zwei deutsche und acht ungarische Urlauber sowie den kenianischen Piloten, teilte die Fluggesellschaft Mombasa Air Safari am Dienstag mit. „Leider gibt es keine Überlebenden“, hieß es in einer Erklärung des Unternehmens.

Der Luftfahrtbehörde des ostafrikanischen Landes zufolge ereignete sich das Unglück gegen 8.30 Uhr Ortszeit in der Küstenregion Kwale. Die Maschine war auf dem Weg von der Küstenstadt Diani in das bekannte Nationalreservat Maasai Mara. Der Fernsehsender Citizen TV berichtete, die Leichen der Insassen seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.

