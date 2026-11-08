Keira Knightley , 41, britische Schauspielerin („Black Doves“), verabscheut Sprachnachrichten. In einem Gespräch mit ihrem Kollegen Ben Whishaw für den Youtube-Kanal „LADBible Entertainment“ gestand sie, diese Form der Kommunikation fühle sich an, als werde man überrumpelt: „Jemand monologisiert auf dich ein.“ Als Whishaw fragte, ob Knightley eine anderthalbminütige Sprachnachricht von ihm anhören würde, fiel deren Antwort eindeutig aus: „Ich würde nie wieder mit dir sprechen.“ Whishaw berichtete, er habe bereits Sprachnachrichten mit einer Länge von zehn Minuten erhalten. Für Knightley ist das „ein Unding“.

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Simone Ballack, 50, Hoteliere am Gardasee, verzichtet auch in ihrer neuen Zweitheimat Italien nicht auf ein typisch deutsches Gewürzmittel. Gegenüber der Bild-Zeitung bekannte sie, „Maggi-süchtig“ zu sein und gerne damit ihre Frühstückseier zu essen. Die frühere Ehefrau des früheren Fußballnationalspielers Michael Ballack spricht in dem Interview auch über ihren Sohn Emilio, der vor fünf Jahren bei einem Unfall in Portugal mit 18 Jahren starb. Die ersten drei Monate habe sie kaum etwas tun können, „nicht mal aufstehen“. Bis heute sei der Sohn in der Familie präsent, an seinem Geburtstag werde auf ihn angestoßen, an Weihnachten gehöre er „irgendwie dazu“. Aus dem dramatischen Erlebnis habe sie eine Lehre für sich gezogen: „Nichts mehr verschieben.“

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Andrea Kiewel, 61, Moderatorin („ZDF-Fernsehgarten“), ist jetzt fast eine Influencerin. Für die Pro-Sieben-Show „Catch Us. Die Jagd durch Europa“ habe sie sich einen eigenen Instagram-Account zugelegt, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Kiewel gehört zu den prominenten Personen, die in der Sendung vor einer Schar von Jägern fliehen. „Ich glaube, als die Show losging, hatte ich zwölf Follower“, erzählte sie. Sie habe erst alles falsch gemacht, was man falsch machen könne. Tipps holte sie sich bei der Influencerin Maren Wolf und dem Model Betty Taube. Inzwischen hat Kiewel Gefallen an dem Netzwerk gefunden, auch wenn sie den Nutzen noch nicht ganz erfasst hat: „Ich finde das ganz faszinierend und bin auch ein bisschen geflasht. Sei’s drum.“ Ihre Söhne reagierten mit Humor. Sie hätten das eine oder andere Mal gelacht und gesagt: „Ja, Mama, ist schön, dass du das kannst, auch Online-Banking.“

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Klaus Meine, 78, Sänger der Scorpions, würde den Film „Wind of Change“ über das Ende des Kalten Krieges gerne auch in Kiew zeigen. „Natürlich wäre es schön, wir haben in der Ukraine viele Konzerte gespielt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Man fühle sich dem Land angesichts der russischen Aggression sehr verbunden. Der Spielfilm, dessen Premiere Ende Januar 2027 in Berlin geplant ist, zeigt den Weg der Band aus Hannover zum Weltruhm, auch hinter den Eisernen Vorhang. Die Scorpions-Ballade „Wind of Change“ steht für das Ende des Kalten Krieges. Eine Vorführung in Moskau hält Meine wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine für unrealistisch. „Wir sind traurig, dass die Zeit so zurückgedreht wird, und hoffen, dass der Wind sich bald wieder hin zum Frieden dreht.“

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Rob Sand, 44, designierter Gouverneur von Iowa, hat eine für einen Politiker ungewöhnliche Vergangenheit: Er war einst Model. Das Modemagazin Vogue postete ein Bild von seiner Laufstegkarriere, versehen mit dem Kommentar: „Wusstet ihr, dass der designierte Gouverneur von Iowa, Rob Sand, einst als Model für Prada gearbeitet hat?“ Die beste Antwort kam von Sand selbst: „Ja, das wusste ich.“ Der Demokrat hatte sich in der vergangenen Woche bei der Gouverneurswahl in Iowa gegen den Republikaner Zach Lahn durchsetzen können. Seine Modelkarriere liegt Berichten zufolge lange zurück und währte auch nur kurz. In den frühen Nullerjahren stand er demnach bei IMG Models unter Vertrag, einer der führenden Agenturen, die unter anderem Claudia Schiffer vertrat. Ein politisches Hauptanliegen von Sands ist, die tiefe politische Spaltung der USA überwinden zu wollen.