Von Titus Arnu

Hortensien, Rasen, Schottergärten, Jägerzäune, Sichtschutzwände, Kirschlorbeerhecken, Einfamilienhäuser: In der Edelweißstraße in Kehl sieht es auf den ersten Blick aus wie in vielen anderen deutschen Wohnvierteln. Doch wenn man auf dem Gehweg beim Spielplatz „Im Löhl“ stehenbleibt und auf den Boden schaut, fällt einem ein unheimliches Gewusel auf. Schwarze Pünktchen flitzen über den Asphalt. Sie bilden Straßen, knäulen sich um eine zermatschte Schnecke, krabbeln einem in Schuhe und Hosenbeine: invasive Ameisen. Sie sind gerade dabei, Marlen zu unterwandern, einen Ortsteil der südbadischen Stadt.