Seit Jahren zieht sich der Fall der „Kegelbrüder“ auf Mallorca hin. Jener Gruppe Deutscher aus dem Münsterland, denen Brandstiftung vorgeworfen wird, weil sie von ihren Hotelbalkonen Zigaretten auf die Abdeckung einer benachbarten Bar geworfen haben sollen, die daraufhin Feuer fing. Die Beschuldigten kamen 2022 nach fast zwei Monaten in Untersuchungshaft gegen eine hohe Kaution frei. Nach fast vier Jahren wurde die Anklage formuliert. Darin fordert die Staatsanwaltschaft sieben Jahre Haft. Bis zum Prozess wird nun wieder Zeit ins Land gehen. María Barbancho ist die Anwältin der Beschuldigten, als mallorquinische Strafverteidigerin hat sie schon öfter Deutsche vertreten.