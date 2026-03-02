Seit Jahren zieht sich der Fall der „Kegelbrüder“ auf Mallorca hin. Jener Gruppe Deutscher aus dem Münsterland, denen Brandstiftung vorgeworfen wird, weil sie von ihren Hotelbalkonen Zigaretten auf die Abdeckung einer benachbarten Bar geworfen haben sollen, die daraufhin Feuer fing. Die Beschuldigten kamen 2022 nach fast zwei Monaten in Untersuchungshaft gegen eine hohe Kaution frei. Nach fast vier Jahren wurde die Anklage formuliert. Darin fordert die Staatsanwaltschaft sieben Jahre Haft. Bis zum Prozess wird nun wieder Zeit ins Land gehen. María Barbancho ist die Anwältin der Beschuldigten, als mallorquinische Strafverteidigerin hat sie schon öfter Deutsche vertreten.
Spanische JustizWerden Deutsche auf Mallorca strenger behandelt?
Lesezeit: 4 Min.
María Barbancho verteidigt die „Kegelbrüder“, die auf Mallorca wegen Brandstiftung angeklagt sind. Sie erklärt, warum sich das Verfahren so zieht und was Deutsche zu beachten haben, wenn sie Probleme mit der spanischen Justiz bekommen.
Interview von Patrick Illinger, Barcelona
Austauschpolizist auf Mallorca:„Was macht ihr denn hier?“
Am Ballermann beschützen jetzt auch deutsche Polizisten die Feiernden vor Dieben. Und Spanien vor den Touristen? Eine Nacht auf Streife im Epizentrum deutscher Ausgelassenheit.
Lesen Sie mehr zum Thema