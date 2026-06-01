Keanu Reeves , 61, Muse, beglückt die Kunst seiner Freundin. „Ich würde definitiv sagen, dass meine Gemälde fröhlicher werden“, sagte die Künstlerin Alexandra Grant , 53, Reeves’ Lebensgefährtin, dem People -Magazin auf die Frage , inwiefern ihre Liebe ihre Kunst verändert habe. Das könne sie nicht abstreiten. Schauspieler Reeves wiederum antwortete zurückhaltender: „Ich weiß nicht.“ Auf die Frage, ob Grant eine Frau sei, die sich leicht lieben lasse, sagte er beherzt: „Ja!“ Grant hatte kurz zuvor bereits Einblicke in ihre Beziehung gegeben: Reeves sei bei seinem Feedback für ihre Arbeit immer sehr vorsichtig. „Und ich würde dasselbe von mir behaupten.“ Seit 2019 zeigen sich Reeves und Grant öffentlich zusammen.

Evan Agostini

Kid Cudi, 42, Rapper, wird von seiner Vorband verklagt. Sängerin M.I.A., 50, die bislang das Publikum während der aktuellen Tournee von Kid Cudi in Stimmung brachte, soll laut Variety von ihm 2,8 Millionen US-Dollar fordern. Die britisch-sri-lankische Sängerin gilt als Trump-Unterstützerin und Impfstoff-Skeptikerin. Auf der Bühne meinte sie, dass sie von anderen Menschen schon deshalb ausgeschlossen würde, da es sich bei ihr um eine „braune Republikanerin“ handele, und mutmaßte, im Publikum könnten sich illegale Einwanderer befinden. Kid Cudi sprach daraufhin von „Tiraden“ und ließ sie feuern, was jetzt wohl einen Rechtsstreit zur Folge hat. Laut M.I.A.s Team nutze der Rapper die Sache nur, um seine Tour besser zu promoten.

Jacques Boissinot/AP

Céline Dion, 58, Sängerin, hat nach jahrelanger Konzertpause weitere Auftritte angekündigt. Auch im Mai 2027 will die Kanadierin in der La Défense Arena bei Paris singen – nach Angaben ihres Managements, um dem großen Interesse der Fans nachzukommen, die sich für den Vorverkauf für das Bühnen-Comeback in diesem Herbst registriert hatten. Nach sechs Jahren Pause will Dion im Herbst erstmals wieder Konzerte geben. 2022 hatte sie öffentlich gemacht, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer seltenen Autoimmunerkrankung.

Slottet / Kongehuset/NTB/dpa

Ingrid Alexandra, 22, Prinzessin, Tochter der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, 52, kehrt aus Sorge um ihre schwer kranke Mutter vorläufig aus Australien nach Hause zurück. „Das hat mit unserer Familiensituation zu tun“, sagte Kronprinz Haakon norwegischen Journalisten am Rande eines dreitägigen offiziellen Besuchs in Japan. „Sie möchte gerne mit ihrer Mutter zusammen sein.“ Mette-Marit leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit. Ihr Zustand hatte sich in den vergangenen Monaten verschlechtert.

Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Travis Scott, 35, Rapper, hat in Istanbul türkische Fans verärgert. Viele von ihnen beschwerten sich etwa in sozialen Medien darüber, dass der Musiker am Sonntagabend nur rund 20 Minuten auf der Bühne stand. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu mitteilte, betrat Scott die Bühne bereits mit einer Stunde Verspätung. Das Konzert hatte Tausende Besucher angezogen. Die günstigsten Tickets kosteten 30 000 Lira – fast die Höhe des monatlichen Mindestlohns in der Türkei und umgerechnet 560 Euro.