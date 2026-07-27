Katy Perry , 41, Popstar, kritisiert das Weiße Haus wegen der Verwendung eines ihrer Lieder. In einem Video, welches die US-Regierung auf Tiktok veröffentlichte, sollen US-Militäraufnahmen aus Iran zu sehen sein, welche mit Perrys Song „Firework“ unterlegt wurden. Auf X erklärte Perry dazu : „Ich habe dem nicht zugestimmt, ich wurde nicht gefragt, und ich billige das absolut nicht.“ Ihre Musik sei dazu da, Menschen zusammenzubringen – nicht, um Krieg zu verherrlichen. Sie habe das Lied als Hymne der Hoffnung, Heilung und der inneren Stärke für Menschen, die ihre dunkelsten persönlichen Momente erleben, geschrieben. Dass eine Botschaft von Selbstwert und Ermutigung instrumentalisiert werde, um Zerstörung und Gewalt musikalisch zu untermalen, widerspreche allem, wofür ihr Lied stehe. Erst im Dezember hatte das Weiße Haus ein Video, in dem die Festnahme von Migranten gezeigt wird, mit einem Song von Sabrina Carpenter hinterlegt, was die Sängerin „bösartig und widerwärtig“ nannte .

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Emma Roberts, 35, Schauspielerin („American Horror Story“), hat ihren Kollegen Cody John („Wu-Tang: An American Saga“), 36, geheiratet. Die beiden hätten sich am Samstag im US-Bundesstaat Idaho das Jawort gegeben, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Unter den Gästen sei auch Roberts Tante, Hollywood-Star Julia Roberts gewesen, so hieß es. Zu ihrem cremeweißen Chiffon-Kleid erklärte die Braut laut Vogue: „Ich wollte ein bisschen wie ein Geist aussehen.“ Roberts und John hatten ihre Beziehung 2022 öffentlich gemacht. Aus einer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Garrett Hedlund hat sie bereits einen Sohn.

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Meghan, 44, Herzogin, hat in der australischen TV-Kochshow „Master Chef Australia“ über die Essvorlieben ihres Mannes Harry, 41, Prinz, locker geplaudert. „Er liebt Fleisch, Kartoffeln und cremige Soßen“, erzählte sie, die als Jurorin in der Sendung auftrat. Sie selber bevorzuge leichte Küche mit gegrilltem Fisch, frischen Kräutern und kräftigen Gewürzen. Kulinarisch nähere man sich als Paar in Kalifornien aneinander an, indem man grille, was gerade Saison hat. Ihren Mann, der sich während der Sendung auch kurz per Videotelefonat zuschaltete, nannte Meghan „H“ und lobte ihn als „Charmeur“.

Rolf Vennenbernd/dpa

Ania Niedieck, 42, RTL-Schauspielerin („Alles was zählt“), weiß nicht, wohin mit Tellern und Besteck. „Mein Mann wirft mir vor, dass ich absolut keine Geschirrspülmaschine richtig einräumen kann“, sagte sie der Deutschen Presseagentur. Angeblich mache sie das Gerät viel zu voll, dadurch werde das Geschirr nicht richtig sauber. „Mein Motto dazu lautet in solchen Momenten einfach: Stell dich dumm und sei klug!“, erklärte sie. „Wenn mein Mann den Geschirrspüler als sein absolutes Territorium betrachtet, dann soll er sich dort gerne austoben und das Kommando übernehmen. Ich halte mich da dezent zurück, dafür sind im Gegenzug die Waschküche und die gesamte Wäsche meine exklusive Abteilung.“