Detailansicht öffnen (Foto: dpa)

Judith Rakers, 45, Fernsehmoderatorin, wird jeden Abend zu Hause stürmisch begrüßt. In ihrem Garten halte sie 13 Hühner, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Die Hühner freuen sich immer gleich, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme. Sie springen über jedwede Hindernisse und rasen im Galopp auf mich zu." Die Erklärung ist einfach, so Rakers weiter - schließlich bringe sie den Tieren Futter.

Detailansicht öffnen (Foto: dpa)

Miranda Kerr, 38, australisches Model, versteht sich gut mit der Verlobten ihres Ex-Manns Orlando Bloom. "Wir fahren zusammen in den Urlaub. Wir feiern alle wichtigen Meilensteine zusammen", sagte Kerr im Podcasts "Moments with Candace Parker" über Sängerin Katy Perry. "Ich liebe sie." Kerr und der Schauspieler Bloom waren von 2010 bis 2013 verheiratet. Zu ihrem Ex-Mann habe sie heute eher ein geschwisterliches Verhältnis. "Er ist im Moment ein Bruder für mich. Und meistens ein nerviger Bruder", scherzte Kerr. Sie sei froh, dass Perry ihr helfe, "mit ihm klarzukommen".

Detailansicht öffnen (Foto: AP)

Scarlett Johansson, 36, US-Schauspielerin, und Colin Jost, 39, US-Comedian und Schauspieler, sind Eltern geworden. "Sein Name ist Cosmo. Wir lieben ihn sehr", schrieb Jost auf Instagram. Es ist das erste gemeinsame Kind der beiden. Sie hatten im vergangenen Oktober geheiratet. Johansson ("Lost in Translation", "Marriage Story", "Black Widow") war zuvor erst mit ihrem Kollegen Ryan Reynolds und dann mit dem Journalisten Romain Dauriac verheiratet, mit dem Franzosen hat sie ein Kind. Die Ex-Eheleute teilen sich das Sorgerecht für die bald siebenjährige Tochter Rose.

Detailansicht öffnen (Foto: dpa)

Daniel Craig, 53, James Bond, hält nicht viel vom Vererben. "Ich will der nächsten Generation keine großen Summen zurücklassen. Ich finde Vererben ist ziemlich geschmacklos", sagte der Schauspieler in einem Interview mit dem Magazin Candis. "Meine Philosophie ist: Werde es los oder gibt es ab, bevor du gehst." Das Vermögen des britischen Schauspielers dürfte hoch sein, mit seinen Filmen verdiente er Hunderte Millionen Euro. Craig hat eine drei Jahre alte Tochter mit seiner Frau Rachel Weisz sowie eine erwachsene Tochter aus einer vorherigen Ehe. Neben seinem letzten Einsatz als James Bond in dem lang erwarteten Blockbuster "Keine Zeit zu sterben" wird Craig auch in den Fortsetzungen der Krimi-Komödie "Knives Out - Mord ist Familiensache" als Privatdetektiv zu sehen sein.