Katy Perry, 42, US-Popstar, und Justin Trudeau, 54, früherer kanadischer Premierminister, haben es sich auf einer Luxusbahnreise von Paris nach Venedig mal wieder richtig gutgehen lassen. Auf ihrem Instagramkanal veröffentlichte Perry Fotos von der Fahrt im „Venice Simplon-Orient-Express“ – das Paar logierte in einem vom französischen Künstler JR konzipierten Zugabteil mit freigestellter Badewanne, eigenem Speisezimmer, Teesalon und einer Privatbibliothek. Der Anbieter Belmond wirbt auch mit einem speziellen Beauty-Paket, freiem Champagner und diskretem 24-Stunden-Service. Während ihrer Reise in Paris trafen die beiden Weltstars auch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Élysée-Palast, der ganz entspannt die Krawatte abgelegt hatte – man ist ja unter Freunden.