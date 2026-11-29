Katy Perry, 42, US-Popstar, und Justin Trudeau, 54, früherer kanadischer Premierminister, haben es sich auf einer Luxusbahnreise von Paris nach Venedig mal wieder richtig gutgehen lassen. Auf ihrem Instagramkanal veröffentlichte Perry Fotos von der Fahrt im „Venice Simplon-Orient-Express“ – das Paar logierte in einem vom französischen Künstler JR konzipierten Zugabteil mit freigestellter Badewanne, eigenem Speisezimmer, Teesalon und einer Privatbibliothek. Der Anbieter Belmond wirbt auch mit einem speziellen Beauty-Paket, freiem Champagner und diskretem 24-Stunden-Service. Während ihrer Reise in Paris trafen die beiden Weltstars auch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Élysée-Palast, der ganz entspannt die Krawatte abgelegt hatte – man ist ja unter Freunden.
LeuteWeltstars im Luxusabteil
Lesezeit: 2 Min.
Katy Perry und Justin Trudeau machen eine Glamour-Bahnreise nach Venedig, „Icke“ Häßler rettet seine Berliner Stammkneipe, und Judi Dench hatte Angst vor ihrer Rolle in den „James Bond“-Filmen.
Lesen Sie mehr zum Thema