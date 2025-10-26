Katy Perry , 41, US-Popstar, hat offenbar weiter starkes Interesse an Justin Trudeau , 53, dem kanadischen Ex-Premierminister. Nun sollen die beiden händchenhaltend in Paris in der Öffentlichkeit gesichtet worden sein, wie TMZ berichtet. Das US-Promiportal stützt sich auf ein Video, das Samstagabend – an Perrys 41. Geburtstag – vor dem Kabarett-Theater „Crazy Horse“ aufgenommen worden sei. Dort hätten die beiden eine Show besucht. In dem kurzen Video ist zu hören, wie Leute „Happy Birthday to You“ singen. Zu sehen ist, dass jemand Perry zwei rote Rosen gibt, bevor der Popstar und Trudeau lächelnd in ein Auto steigen. Selbst haben sich die beiden noch nicht zur Frage geäußert, ob sie ein Paar sind. Medien spekulieren indes seit Längerem – so gab es kürzlich Fotos, die die beiden innig küssend auf einer Yacht vor der Küste Kaliforniens zeigen sollen.

(Foto: Alberto Pezzali/Invision/dpa)

Julia Roberts, 57, Hollywood-Star, steht nicht nur gern vor der Kamera – sondern auch am Herd. „Ich koche ständig – am Set, aber auch zu Hause“, sagte die Schauspielerin („Pretty Woman“) der Augsburger Allgemeinen. „Hunger kommt ja ungefähr alle vier Stunden. Also ist das bei mir ein ziemlich regelmäßiger Vorgang. Kochen ist für mich etwas Liebevolles, Bodenständiges.“ Während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film „After the Hunt“, in dem sie eine Literaturprofessorin in einer persönlichen und beruflichen Krise spielt, bekochte Roberts die Crew selbst, wie sie sagt.

(Foto: Pia Bayer/dpa)

Jürgen Klopp, 58, Fußballtrainer, ist großer Fan des Kinohits „Das Kanu des Manitu“. Das verriet er bei der Gala zum Deutschen Fußball-Kulturpreis in Nürnberg. Von der Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein auf seine letzten Kinogänge angesprochen, geriet der frühere Trainer des FC Liverpool beim Nachfolger von „Der Schuh des Manitu“ ins Schwärmen. „Überragend haben die es noch mal hingekriegt“, sagte Klopp über das Team um Regisseur Michael „Bully“ Herbig – und ergänzte nach seiner Filmempfehlung grinsend: „Ich muss noch mal rein, ich hab’ die ersten 25 Minuten durchgelacht, ich weiß gar nicht, was die gesagt haben.“

(Foto: MONICA SCHIPPER/Getty Images via AFP)

Rudy Mancuso, 33, US-Schauspieler und Musiker („The Flash“), hat um die Hand von Camila Mendes, 31, „Riverdale“-Star, angehalten. Das frisch verlobte Paar postete mehrere Fotos vom Moment des Antrags auf Instagram. „Mit meinem besten Freund verlobt“, schrieben sie dazu. Ein Sprecher der Schauspielerin bestätigte laut People.com, dass die Verlobung am Freitag stattgefunden habe. Mendes habe geglaubt, dass sie zu einer Geburtstagsparty gehen würden, berichtete das Promi-Portal unter Berufung auf eine namentlich ungenannte Quelle. Stattdessen habe Mancuso sie mit einer Verlobungsfeier samt Freunden und Familie überrascht.