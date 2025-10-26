Zum Hauptinhalt springen

LeuteRote Rosen für den Weltstar

Lesezeit: 2 Min.

Katy Perry bei ihrem Auftritt in Hannover Mitte Oktober.
Katy Perry bei ihrem Auftritt in Hannover Mitte Oktober. (Foto: Moritz Frankenberg/Moritz Frankenberg/dpa)

US-Sängerin Katie Perry feiert mit Ex-Premier Justin Trudeau im „Crazy Horse“ ihren Geburtstag, Julia Roberts kocht für ihre lieben Kollegen, und Jürgen Klopp schwärmt vom „Kanu des Manitu“.

Katy Perry, 41, US-Popstar, hat offenbar weiter starkes Interesse an Justin Trudeau, 53, dem kanadischen Ex-Premierminister. Nun sollen die beiden händchenhaltend in Paris in der Öffentlichkeit gesichtet worden sein, wie TMZ berichtet. Das US-Promiportal stützt sich auf ein Video, das Samstagabend – an Perrys 41. Geburtstag – vor dem Kabarett-Theater „Crazy Horse“ aufgenommen worden sei. Dort hätten die beiden eine Show besucht. In dem kurzen Video ist zu hören, wie Leute „Happy Birthday to You“ singen. Zu sehen ist, dass jemand Perry zwei rote Rosen gibt, bevor der Popstar und Trudeau lächelnd in ein Auto steigen. Selbst haben sich die beiden noch nicht zur Frage geäußert, ob sie ein Paar sind. Medien spekulieren indes seit Längerem – so gab es kürzlich Fotos, die die beiden innig küssend auf einer Yacht vor der Küste Kaliforniens zeigen sollen.

Zur SZ-Startseite

Interview mit Thomas Huber
:„Man braucht wahnsinnig viel Glück, um ein alter Bergsteiger zu werden“

Bergsteiger Thomas Huber eilte nach Laura Dahlmeiers Unfall zur Unglücksstelle am Laila Peak und erlebte dramatische Stunden. Sie war nicht die erste Freundin, die er am Berg verloren hat. Wie funktioniert danach das Weiterleben?

SZ PlusInterview von Titus Arnu

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite