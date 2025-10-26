Katy Perry, 41, US-Popstar, hat offenbar weiter starkes Interesse an Justin Trudeau, 53, dem kanadischen Ex-Premierminister. Nun sollen die beiden händchenhaltend in Paris in der Öffentlichkeit gesichtet worden sein, wie TMZ berichtet. Das US-Promiportal stützt sich auf ein Video, das Samstagabend – an Perrys 41. Geburtstag – vor dem Kabarett-Theater „Crazy Horse“ aufgenommen worden sei. Dort hätten die beiden eine Show besucht. In dem kurzen Video ist zu hören, wie Leute „Happy Birthday to You“ singen. Zu sehen ist, dass jemand Perry zwei rote Rosen gibt, bevor der Popstar und Trudeau lächelnd in ein Auto steigen. Selbst haben sich die beiden noch nicht zur Frage geäußert, ob sie ein Paar sind. Medien spekulieren indes seit Längerem – so gab es kürzlich Fotos, die die beiden innig küssend auf einer Yacht vor der Küste Kaliforniens zeigen sollen.