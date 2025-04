Popstar Katy Perry , die Partnerin von Amazon -Gründer Jeff Bezos , Lauren Sánchez, und vier weitere Frauen sind mit einer Rakete von Bezos ins All gestartet. An Bord des New Shepards von Bezos' Raumfahrtfirma Blue Origin waren auch US-Moderatorin Gayle King, die Wissenschaftlerinnen Aisha Bowe und Amanda Nguyen sowie die Unternehmerin Kerianne Flynn.

Die Reise führte die Crew auf eine Höhe von rund 100 Kilometern – inklusive kurzer Phase der Schwerelosigkeit. Die Rakete startete am Montag pünktlich in der texanischen Wüste bei Van Horn und flog weitgehend automatisiert. Nach zehn Minuten setzen die Frauen in ihrer Kapsel wieder am Boden auf.

Auf diesem Bild ist die "New-Shepard"-Rakete im Jahr 2021 zu sehen. (Foto: Tony Gutierrez/Tony Gutierrez/AP/dpa)

Blue Origin bietet Kurztrips für Weltraum-Touristen seit einigen Jahren an. Zehn davon wurden erfolgreich absolviert, dabei waren insgesamt 52 Menschen dabei. Beim ersten Flug 2021 war Gründer Bezos selbst an Bord - dieses Mal schaute er nur seiner Partnerin zu, wie sie hoch in die Luft rauschte.