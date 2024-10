In der katholischen Kirche gibt es auch nach der großen Weltsynode im Vatikan keine konkreten Aussichten auf grundlegende Reformen. Die mehr als 360 Bischöfe und anderen Teilnehmer des fast vierwöchigen Treffens verabschiedeten zum Abschluss eine Erklärung, die in vielen Punkten vage blieb. Die Hoffnung, dass es unter Papst Franziskus jetzt zu wesentlichen Veränderungen kommt, wurde enttäuscht. Das Treffen geht an diesem Sonntag mit einem Gottesdienst im Petersdom zu Ende.