Wer es dann aber für klug hält, Geschwister auf die Namen Cäsar und Cleopatra zu taufen (ja, hier haben sich die Erziehungsberechtigten bei der Namensgebung für die orthografische Variante mit C entschieden anstelle des phonetisch identischen K), muss sich nicht wundern, wenn die Lage tatsächlich in einem Drama verletzter Eitelkeiten endet.

Cäsar und Cleopatra sind in diesem Fall ein Katzengeschwisterpaar, das vor 16 Jahren von einer Familie aus Gärtringen im Landkreis Böblingen von einem Bauernhof geholt wurde. Im neuen Zuhause angekommen, konnte die Liebe zwischen Cäsar und Cleopatra nicht inniger sein, so schilderte es die Familie dem SWR. Drei Jahre lang teilten sie Futternapf, Heim und die Streicheleinheiten ihrer neuen Familie, die sie sich nicht ausgesucht hatten. Doch Cleopatra hat mit der Zeit, ganz nach dem historischen Vorbild ihrer Namensgeberin, zu Hause Macht und Herrschaft übernommen, was Cäsar wiederum veranlasste, sich aus den Fängen der dominanten Schwester zu befreien. Er haute ab.

13 Jahre lang war der Kater verschwunden. Und jahrelang suchten auch die Kinder der Familie nach dem geliebten Haustier an jeder Straßenecke, so erzählte es einer der Söhne. 13 Jahre sind für eine Katze fast ein ganzes Menschenleben. Was Cäsar dabei alles erlebte: unbekannt. Cleopatra jedenfalls hat Anfang des Jahres das Zeitliche gesegnet, und Cäsar muss gespürt haben, dass die Stunde der Machtergreifung gekommen ist. Das Römische Reich samt Ägypten aka das Familienhaus in Gärtringen lagen da, um zurückerobert zu werden. Vor ein paar Tagen tauchte er in einem Tierheim auf, konnte dank Registrierung an seine Familie übergeben werden und genießt seitdem deren volle Aufmerksamkeit, Fürsorge und Liebe. Als wäre nichts gewesen. Ave Caesar!

