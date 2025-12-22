Kate Winslet , 50, Schauspielerin, verrät ihr Rezept gegen böse Schlagzeilen. In einem BBC-Interview sprach die Britin unter anderem über die Zeit nach der Trennung von ihrem Mann Sam Mendes 2010. Sie sei damals in New York mit ihren beiden kleinen Kindern von Paparazzi verfolgt worden. Auf die Frage, wie sie damit umgegangen sei, antwortete Winslet: „Du hältst einfach den Mund, senkst den Kopf und gehst weiter. Und du versuchst, den Kindern die Ohren zuzuhalten.“ Sie habe sich auf ihre Freunde gestützt und einfach weiter gemacht. In solchen Situationen helfe ihr „ein gutes Essen, ein gemeinsames Gespräch, eine schöne Tasse Kaffee, ein bisschen Radiohead – und ein guter Stuhlgang“.

(Foto: Denny Medley/Imagn Images via Reuters Connect)

Patrick Mahomes, 30, American-Football-Star, vergrößert die Uhrensammlungen seiner Mitspieler. Der derzeit verletzte Quarterback der Kansas City Chiefs schenkte den neun Spielern der Offensive-Line zu Weihnachten jeweils eine Luxusuhr im Wert von bis zu 40 000 Dollar (gut 34 000 Euro), wie das People-Magazin nachgerechnet hat. Außerdem bekam jeder ein E-Bike, einen Aluminiumkoffer, ein Indoor-Golf-Trainingsset, Kopfhörer und eine Sonnenbrille mit integrierter Freisprechkamera nebst individuellem Brillenetui mit den jeweiligen Trikotnummern. Bereits im Vorjahr hatte der Sportler seine Kollegen unter anderem mit Uhren – damals einer anderen Marke – bedacht. Fotos von der Geschenkübergabe sind auf dem Instagram-Kanal der Chiefs zu sehen. In der US-amerikanischen Football-Liga ist es Tradition, dass einige Quarterbacks ihre Mitspieler reich beschenken. Mahomes gilt dabei als besonders großzügig.

Kunal Nayyar, 44, Schauspieler, hilft dem Weltfrieden mit ein bisschen Zucker auf die Sprünge. In einem Interview mit dem Magazin The i Paper sprach der Brite, der durch seine Rolle in der Serie „The Big Bang Theory“ bekannt wurde, über seine Vorstellungen von Nächstenliebe. „Es gibt keinen Weltfrieden, wenn dein Nachbar an deine Tür klopft und Zucker für seinen Tee will und du ihn abweist und sagst: Geh weg!“, philosophierte Nayyar. Er folge der alten Weisheit frei nach Charles Dickens: „Niemand wird kommen und die Welt für dich verändern. Du musst es selbst tun.“ Das Verschenken von Süßungsmitteln ist aber nicht die einzige gute Tat, derer der Britesich rühmt. „Was ich wirklich gern mache, ist, nachts auf GoFundMe die Arztrechnungen von zufällig ausgewählten Familien zu bezahlen. Das ist mein ‚Der Rächer mit der Maske‘-Ding.“ Seine Frau und er unterstützten außerdem Tierschutzorganisationen, „weil wir Hunde lieben“.

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Gerhard Schröder, 81, Altkanzler, nimmt die Weihnachtsvorbereitungen keinesfalls auf die leichte Schulter. Seine Frau Soyeon Schröder Kim, 55, teilte auf Instagram eine Serie von Fotos von ihrem Mann, der einen übermannsgroßen Christbaum im Netz auf der Schulter trägt und dynamischen Schrittes auf Heiligabend zugeht. Dazu schreibt die Koreanerin: „Unsere Tradition pur: Auch dieses Jahr – erfolgreiche Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum!“ Außerdem enthält der Post einige koreanische Buchstaben, offenbar das Wort „Weihnachtsbaum“. Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass sich Schröder wegen einer Burnout-Erkrankung in klinische Behandlung begeben hatte. Nach Angaben seines behandelnden Arztes litt er damals an einem „typischen Burnout-Syndrom mit dem Zeichen einer tiefgreifenden Erschöpfung und stark ausgeprägtem Energiemangel“.

(Foto: Lev Radin/dpa)

Chrissy Teigen, 40, Model, hat sich an Weihnachtssüßigkeiten die Zähne ausgebissen, genauer gesagt: den rechten oberen Schneidezahn. Die US-Amerikanerin lud ein Video auf Instagram hoch, auf dem sie mit einem Zahnstumpf im Oberkiefer zu sehen ist. Sie habe für ihre Kinder eine Tüte mit Zuckerstangen mit den Zähnen öffnen wollen, sagte sie in dem Clip, dabei sei ihr ein Veneer abgefallen – was ungünstig sei, weil sie zu einer Weihnachtsaufführung müsse. Teigen nahm den Unfall dennoch mit Humor. Die Überschrift über ihren Beitrag: „Merry chrithmath from our family to yours!!!!!!!“