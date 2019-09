Winsen/Luhe (dpa) - Rettungskräfte haben an der Elbe Einsätze aus der Luft trainiert. Dabei ging es um Hubschraubereinsätze etwa bei Hochwasserlagen, wie ein Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Montag sagte.

An der Übung in Winsen südöstlich von Hamburg beteiligte sich neben Bundespolizei und DLRG auch die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Trainiert wurde beispielsweise das Absetzen von Rettungsschwimmern im Wasser oder auf Hausdächern. Im Ernstfall müssen die Retter Patienten schon am Einsatzort versorgen können. Auch das Bergen per Hubschrauber wurde geübt. "35 Einsatzkräfte waren beteiligt", sagte Einsatzleiter Helge Wittkowski von der DLRG Schleswig-Holstein.

Die Wasserrettung per Hubschrauber von DLRG, DRK-Wasserwacht und Bundespolizei gibt es bereits seit 2006. Aspiranten müssen außer körperlicher Fitness unter anderem Kompetenzen als Rettungsschwimmer, eine Fachausbildung Wasserrettungsdienst und eine Sanitätsausbildung mitbringen.

Rettungsschwimmer werden dann zu Luftrettern ausgebildet, sogenannten "Air Rescue Specialists". Bundesweit gibt es laut DLRG etwa 120 von ihnen, jeweils etwa 20 an bundesweit sechs Standorten. Die Helfer waren etwa beim Hochwasser an Oder und Elbe im Einsatz. Der Standort in Schleswig-Holstein liegt in Fuhlendorf bei Bad Bramstedt, der niedersächsische ist in Gifhorn.