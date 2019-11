Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach den guten Erfahrungen mit dem Katastrophen-Warnsystems Katwarn hat Hessen eine neue Sicherheits-App entwickelt. Mit Hessenwarn sollen Bürger noch umfassender auf Gefahren aufmerksam gemacht werden. "Damit beginnt für Hessen eine neue Zeitrechnung in der präventiven Sicherheitskommunikation", sagte der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) am Dienstag in Wiesbaden bei der Vorstellung der App. Hessen leiste Pionierarbeit.

Grundlage ist die kostenlose App Katwarn, die über das Smartphone Wetterwarnungen und Verhaltenshinweise für den Ernstfall verbreitet. Hessenwarn hat den Angaben zufolge noch deutlich mehr im Angebot, zum Beispiel Erdbeben- und Hochwassermeldungen, die Warnung vor Betrügern und Cyberattacken, aber auch Produktrückrufe und Schulmeldungen. Einzelne Themenbereiche lassen sich auf Wunsch in der App abstellen.

Außerdem sei über Hessenwarn ein Notruf mit Positionsübermittlung möglich, erklärte Beuth und bezeichnete das als einen "Meilenstein". Anfang nächsten Jahres soll für Autofahrer die Warnung vor Wildwechsel per Update zur Hessenwarn-App hinzukommen.

Mehr als 600 000 Bürger in Hessen nutzen nach Angaben des Innenministeriums bisher Katwarn und können sich über Hessenwarn jetzt noch umfassender informieren lassen. 20 Landkreise warnten per Push-Benachrichtigung vor Extremsituationen, die übrigen könnten bald folgen. Das Betreiben von Hessenwarn koste das Land jährlich rund 80 000 Euro, sagte Beuth, der die neue App zusammen mit Landespolizeipräsident Udo Münch vorstellte. Für Nutzer sei sie kostenlos.