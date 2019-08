Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt nimmt im Kampf gegen die Borkenkäferplage im Harz die Hilfe der Bundeswehr in Anspruch. Er habe ein entsprechendes Angebot von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bekommen und dankend angenommen, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Donnerstag in Magdeburg. In weiteren Gesprächen zwischen Bundeswehr, Landesregierung und betroffenen Waldbesitzern solle geklärt werden, wie die Unterstützung konkret aussehen könnte.