Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holstein schafft für 17,6 Millionen Euro 52 neue Löschfahrzeuge für den Katastrophenschutz an. Innenminister Hans Joachim Grote (CDU) übergab am Freitag erste Fahrzeuge an Vertreter der Unteren Katastrophenschutzbehörden. Zehn Löschfahrzeuge wurden bereits ausgeliefert, bis 2024 soll der Fuhrpark modernisiert sein. "Die Zahl der vom Land für den Katastrophenschutz bereit gestellten Fahrzeuge wird damit mehr als verdoppelt", sagte Grote. Das sei ein wichtiger und notwendiger Schritt, um die Behörden für den Ernstfall auszurüsten. Bis 2027 wollen Land und Kommunen in den Katastrophenschutz mehr als 50 Millionen Euro investieren.

Die Fahrzeuge des Typs LF 20 KatS bilden die Grundausstattung der Brandschutzbereitschaften des Katastrophenschutzes und sind bei vielen Szenarien einsetzbar. Die Fahrzeuge sind für die Gegebenheiten und möglichen Einsatzorte in Schleswig-Holstein angepasst worden.

Neben den neuen Löschfahrzeugen wird in den nächsten Jahren auch in Stromerzeuger für den Betrieb von notstromversorgten Tankstellenstandorten und in die Ausstattung für diverse Fachdienste des Katastrophenschutzes investiert. Hierzu zählen unter anderem auch Fahrzeuge des Sanitätsdienstes, wie Notfallkrankentransportwagen.