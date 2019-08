Erfurt/Bad Köstritz (dpa/th) - In der Debatte um den Ausbau der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Bad Köstritz plant das Innenministerium eine Zwei-Standort-Lösung. Neben dem bisherigen Standort solle an einer unbekannten Stelle ein Neubau entstehen, berichtete die "Thüringische Landeszeitung" (Mittwoch) unter Berufung auf ein Konzeptpapier des Ministeriums.