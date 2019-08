Erfurt (dpa/th) - Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) hat das Schloss Crossen bei Bad Köstritz als zweiten Standort für die Landesfeuerwehrschule vorgeschlagen. "Das Schloss Crossen ist dafür ein exzellenter Standort in unmittelbarer Nähe zu Bad Köstritz und die Gemeinde dazu bereit", schrieb er am Mittwoch auf Twitter. Zuvor war bekannt geworden, dass das Innenministerium einen Neubau anregen will, um den seit Jahren bestehenden Platzmangel der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Bad Köstritz zu beseitigen.