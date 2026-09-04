Ein virales Foto auf Instagram – und schon werden die schönsten Plätze überrannt und vermüllt. Iris Trikha arbeitet als „Digital-Rangerin“ im Naturpark Karwendel. Wenn sie einen problematischen Post entdeckt, schreitet sie zur Tat.

„Leute, das sieht schon ziemlich geil aus, wenn man hier aufwacht und rausschaut“, sagt Fritz Meinecke in seine Kamera. Das Bild schwenkt weg von seinem Vollbart in die Landschaft: Die Breitgrieskarscharte glüht rot in der Morgensonne, Schneefelder glitzern im Kar unterhalb des 2590 Meter hohen Berges. Der deutsche Youtuber ist allein im Hochgebirge unterwegs, mit 14 Kilo Gepäck, Zelt, Schlafsack, Selfiestick und Drohne. Er stapft in ungeeigneten Schuhen und kurzer Hose durch Altschneefelder, rutscht ab, schlittert 50 Meter talwärts und stellt den Sturz anschließend noch mal nach, weil die Kamera dabei nicht lief.