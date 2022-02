Jacques Tilly, 58, Karnevalswagenbauer, wünscht Wladimir Putin nur Schlechtes. Am Rosenmontag hat er einen eigens angefertigten Karnevalswagen zum Ukraine-Krieg durch Düsseldorf rollen lassen. Die überlebensgroße Karikatur aus Drahtgeflecht und Pappmaché zeigt den russischen Präsidenten, wie er sich die Ukraine in den Rachen steckt samt dem Spruch "Erstick dran!!!". Tillys satirische Mottowagen sind weltberühmt, schon in der Vergangenheit hatte er sich kritisch mit Putin auseinandergesetzt. In Düsseldorf war der Rosenmontagszug schon vor Wochen wegen der Corona-Lage abgesagt und auf Ende Mai verlegt worden. Im Gegensatz zu Köln, wo statt des Umzugs eine Friedensdemo stattfindet.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss; Invision; Ap/dpa)

Zoe Wees, 19, Sängerin, spricht lieber Englisch als Deutsch. "Ich spreche Deutsch, wenn ich muss, und Englisch, wenn ich mich wohlfühle", sagte sie dem Magazin DB Mobil. Diese Entscheidung treffe in den sozialen Medien allerdings auf Unverständnis. "Auf Tiktok werde ich richtig gehated deshalb", sagte sie. In ihren Songs verarbeitet Wees auch Erlebnisse aus ihrer Kindheit in Hamburg. Einer ihrer Texte behandele den Umgang mit der Rolando-Epilepsie, die bei ihr in der Kindheit ausbrach und bis zur Jugend anhielt.

Detailansicht öffnen (Foto: Ian West/dpa)

Billie Joe Armstrong, 50, US-Sänger, hat "schweren Herzens" ein in Moskau geplantes Konzert abgesagt. Angesichts der aktuellen Ereignisse halte man das für notwendig, erklärte seine Band Green Day in einer Instagram-Story. "Wir sind uns bewusst, dass es in diesem Moment nicht um Stadion-Rock-Shows geht, es ist viel größer als das. Aber wir wissen auch, dass Rock'n'Roll für immer ist." Die Band sei zuversichtlich, in Zukunft zurückkehren zu können. Die Mitglieder von Green Day hatten sich in der Vergangenheit immer wieder politisch geäußert - unter anderem gegen die US-Waffengesetze und den Ex-Präsidenten Donald Trump.

Detailansicht öffnen (Foto: Aude Guerrucci/Reuters)

Lady Gaga, 35, US-Sängerin, ist solidarisch mit der Ukraine. "Dies ist ein wunderschöner Abend, an dem wir alle gemeinsam die Kunst feiern und uns gegenseitig feiern können", sagte sie bei den Screen Actors Guild Awards in Santa Monica, Kalifornien, um dann auf die aktuelle Lage zu verweisen: "Es ist so viel los auf der Welt und mein Herz schlägt für die Ukraine. Ich denke, heute Abend sollten wir alle in Dankbarkeit zusammensitzen." Bei der Preisverleihung äußerten sich auch andere Hollywood-Schauspieler zum Krieg Russlands gegen die Ukraine, darunter Michael Douglas und Jean Smart.

Detailansicht öffnen (Foto: Oliver Berg/dpa)

Wolfgang Niedecken, 70, Sänger der Band BAP, ist stolz auf seine Stadt. Im WDR zeigte er sich begeistert über die Beteiligung an der Kölner Friedensdemo am Rosenmontag. Der "höchste Kölner Feiertag" sei zu einer Solidaritätskundgebung für Frieden und Demokratie umfunktioniert worden, es herrsche eine einzigartige, ernsthafte Stimmung. Alle Teilnehmer verhielten sich verantwortlich. "Ich sehe keinen einzigen ohne Maske." Auf die Frage, ob er mit so vielen Teilnehmern gerechnet habe, antwortete er: "Wie ich meine Kölner kenne, ich habe damit gerechnet, weil ich auch weiß: Die Kölner feiern, sie können aber auch Position beziehen."