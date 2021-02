An diesem Donnerstag würde in Köln normalerweise Weiberfastnacht gefeiert und damit der Höhepunkt der Karnevalssession eingeläutet. Doch jetzt sind pandemiebedingt alle Sitzungen und Umzüge abgesagt. Auch Wicky Junggeburth, seit Jahrzehnten eine feste Größe im "Fasteleer" und selbst ehemaliger Kölner Karnvalsprinz, hat in diesem Jahr nur Radio- und Fernsehtermine - sehr schmerzhaft für einen Karnevalisten, der bereits mit neun Jahren seine erste Büttenrede hielt. Unter die diesjährige Session möchte der heute 69-Jährige daher am Aschermittwoch gerne "einen dicken Strich" machen. Aber das Lebensgefühl der "fünften Jahreszeit", davon ist Junggeburth überzeugt, werde auch Corona nicht grundlegend verändern.

SZ: Herr Junggeburth, wie ist die Stimmung in Köln?

Wicky Junggeburth: Die Stimmung ist sehr eigenartig. Man kann fast von einer kleinen Paralyse sprechen. Zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch sind die Straßen und Gastwirtschaften sonst voll. Da treffen sich die Gardisten an den Theken und feiern zusammen, es gibt ja hier allein neun Traditionscorps. Es wird gemeinsam gesungen, das ist wahnsinnig wichtig. Und jetzt läuft da gar keiner rum, es ist furchtbar. Man darf sich ja auch nicht zu Hause mit Freunden treffen. Aber Karneval ist nun mal etwas, das ohne Kontakt und Nähe nicht geht, es ist ein Gemeinschaftserlebnis. Es ist, als wenn Sie im Gürzenich sitzen, und da liegen zwei Krümel Konfetti auf dem Tisch - trist.

Was geht ohne Straßen- und Sitzungskarneval denn verloren?

Der Karneval ist sehr emotional besetzt, sowohl für den Rheinländer, der das mit der Muttermilch aufgesogen hat, als auch für alle, die hierher ziehen und sich darauf einlassen. Ich habe jedes Jahr ungefähr zehn Seniorensitzungen und eine Blindensitzung. Da sind viele Menschen mit Demenz dabei, die zum Teil in ihren Rollstühlen zusammengesunken sind. Aber wenn ich Lieder aus ihrer Jugend anstimme, dann gehen die Köpfe hoch, und sie singen mit. Das ist unglaublich. Da kommen auf einmal aus dem Langzeitgedächtnis Erinnerungen an Dinge hoch, die weiß ich nicht mal mehr. Das zeigt doch, was der Karneval für eine urwüchsige Kraft hat.

Detailansicht öffnen Schunkeln nach Corona-Regeln: Teilnehmer einer Karnevalssitzung in einem Bonner Autokino. (Foto: Marius Becker/dpa)

Und was gibt es dieses Jahr stattdessen?

Es gibt natürlich viele Online-Aktionen wie "Loss mer singe zo hus". An Weiberfastnacht werden Bands wie die Bläck Fööss oder die Höhner bei einer Benefizgala in der Lanxess-Arena auftreten, das ist dann im Livestream zu sehen. Da kann man auch etwas für Künstler und Roadies spenden, die besonders unter dem Ausfall der Karnevalsveranstaltungen zu leiden haben. Aber all dieses Digitale ist sehr unsinnlich und letztlich Beschäftigungstherapie.

Viele halten Karneval für dekretierte Heiterkeit. Wäre der Ausfall der Session eine Chance, das Feiern aus dem Korsett der Session zu befreien?

Das wollen wir doch gar nicht! Goethe war ja nicht der Allerdümmste, da können wir uns drauf einigen, oder? Er hat über den Karneval gesagt: "Löblich ist ein tolles Streben, wenn es kurz ist und mit Sinn." Man kann nicht das ganze Jahr Karneval feiern. Das wurde vor ungefähr 20 Jahren ja mal versucht - da gab es im Sommer eine "Karnevalsmodenschau" auf dem Altermarkt, einige Bands spielten, aber letztlich ist es fürchterlich in die Hose gegangen, das funktionierte einfach gar nicht. Zum Sessionsauftakt am 11.11. ist man ja auch nur einen Tag lang jeck, wenn am 12.11. jemand mit Kostüm in den Bus stiege, würden alle denken, der ist verrückt.

Sie meinen, es geht das Besondere verloren, wenn man beliebig lange feiert?

Das Gefühl ist außerhalb der Karnevalszeit gar nicht da. Das ist so ähnlich wie mit Weihnachten, das feiert man ja auch nicht das ganze Jahr. In Köln geht Weihnachten bis zum 6. Januar und dann fliegt der Baum aus dem Fenster. Das überschneidet sich nie mit dem Karneval. Ich mache seit 18 Jahren auf WDR 4 meine Sendung "Jede Mittwoch bes Äschermittwoch", die fängt aber immer erst nach Dreikönig an. Das ist eben die fünfte Jahreszeit. Die geht, bis am Karnevalsdienstag der Nubbel verbrannt wird, und dann hat es sich. Das kann man Leuten schwer erklären, die damit nicht aufgewachsen sind und keinen Sinn dafür haben. Am ehesten vielleicht noch so: Man macht ja auch kein Oktoberfest im Dezember.

Detailansicht öffnen Wicky Junggeburth und seine Kollegin Marita Köllner bei der Karnevalseröffnung am 11. 11. 2012. Junggeburth hat seine erste Büttenrede im Alter von neun Jahren geschrieben. (Foto: Imago)

Ist das Gefühl auch an den Ort gebunden?

Ich bekomme in jedem Jahr, wenn ich mit meiner WDR-Sendung anfange, eine Zuschrift aus Nordkalifornien. Das ist eine Familie, die vor Jahrzehnten ausgewandert ist, und die schreiben immer: "Wir stehen hier im meterhohen Schnee und bekommen bei Ihren Sendungen immer ein solches Heimatgefühl, das ist enorm!" Dieses besondere Gefühl kommt nur durch den Karneval zustande. Wenn übrigens manchmal gesagt wird: Die feiern mit ihren Liedern doch sowieso irgendwie immer Karneval, ist das ein Missverständnis. Es gibt unglaublich viele Lieder, von den Bläck Fööss oder Willi Ostermann zum Beispiel, die haben mit Karneval überhaupt nichts zu tun. Das sind Milieubeschreibungen. Außerdem gibt es kaum noch einen Sender, der die im Laufe des Jahres spielt.

Karneval hat seine Wurzeln im Über-die-Stränge-Schlagen vor der Fastenzeit. Staut sich da jetzt was an? Kracht es im nächsten Jahr ganz besonders?

Ich gehe davon aus, dass dieses Kölsche Lebensgefühl irgendwann wieder hervorbrechen wird. Das wird sicher eine kleine Explosion. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, schon 2022 - um nur ein Beispiel zu nennen - mit 1400 Menschen Schulter an Schulter im Gürzenich zu sitzen und zu singen, "Warum ist es am Rhein so schön?". Es haben sich ja bei den Menschen auch Ängste vor Großveranstaltungen festgesetzt, die sich nicht so einfach verflüchtigen werden.

Detailansicht öffnen Der Kölner Rosenmontagszug fällt wegen Corona in diesem Jahr etwas kleiner aus. Im Karnevalsmuseum ist eine Puppenversion im Maßstab 1:3 aufgebaut. (Foto: Christoph Hardt/Imago)

Wie wird man sich an dieses Jahr erinnern?

Unter die Session 20/21 wird am Aschermittwoch ein ganz dicker Strich gemacht. Dann sagen wir: Wir haben uns an die Pandemieregeln gehalten und statt Live-Veranstaltungen Ersatzhandlungen in Autokinos und so weiter vollzogen. Und jetzt haben wir den Mist hinter uns.

Hilft da der berühmte rheinische Pragmatismus?

Sehen Sie sich mal Bilder vom ersten Nachkriegskarneval 1949 an. Da gab es einen abgespeckten Rosenmontagszug, den das Festkomitee ganz bescheiden "Erweiterte Kappenfahrt" genannt hat. Die Kölner saßen auf den verschneiten Kriegstrümmern. Ich bin sehr gespannt auf das Motto der nächsten Session. 1949 lautete es: Mer sin widder do un dunn wat mer künne! Also: Wir sind wieder da und tun, was wir können. Das könnte man vielleicht übernehmen.