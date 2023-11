An der Zülpicher Straße in Köln ist am 11.11. kein Durchkommen: Karnevalisten feiern hier jedes Jahr den Beginn der fünften Jahreszeit.

Jedes Jahr zum Karnevalsauftakt strömen mehr Narren in Kölns Uni-Viertel. Sie feiern, trinken und pinkeln - auch in Hauseingänge. Diesmal gibt es ein doppeltes Problem: Der 11.11. fällt auf den für Partys beliebten Samstag. Und damit auch auf Schabbat.

Von Christian Wernicke, Köln

Der Moment ihres Zorns ist ein Jahr her. Am Nachmittag des 11. November 2022 steht Henriette Reker in einer Seitenstraße des Kölner Uni-Viertels. Die Oberbürgermeisterin hat soeben gesehen, was los ist auf der Zülpicher Straße, der Feier- und Kneipenmeile im "Kwartier Latäng": Mehr als zehntausend junge, meist betrunkene Menschen johlen im Gedränge, es gibt Raufereien, ab und an fliegt ein Pappbecher Kölsch durch die Luft. Oder eine Flasche.