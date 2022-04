Karneval in Düsseldorf:Rosenmontagsumzug im Mai abgesagt

Karneval in Düsseldorf

Der Rosenmontagsumzug in Düsseldorf war coronabedingt eigentlich auf Mai verschoben worden - jetzt wurde er komplett abgesagt.

Düsseldorf fühlt sich dieses Jahr nicht jeck genug: Wegen des Krieges in der Ukraine fällt der Höhepunkt des Karnevals, der wegen Corona bereits auf Mai verschoben war, nun komplett aus.

Die Düsseldorfer Jecken haben in diesem Jahr angesichts des Krieges keine Lust zu feiern. Wegen der Corona-Pandemie war der Rosenmontagsumzug, der Höhepunkt des Karnevals, auf den 29. Mai verlegt worden - nun findet er gar nicht statt. Grund ist der Krieg in der Ukraine. Wie der Dachverband Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) am Dienstag mitteilte, wolle man wegen des Leids "für Millionen Menschen" auf den Brauchtumszug verzichten.

Am Vorabend hatten sich die Präsidenten der angeschlossenen Vereine laut Mitteilung einstimmig für die Absage entschieden. CC-Präsident Michael Laumen habe betont, dass niemand bei der Terminfestlegung des Zuges mit einem Krieg in der Ukraine gerechnet habe. Als weiteres Kriterium nannte Laumen die kürzlich erfolgte Absage des WDR, den Umzug live zu übertragen. Damit gehen den Karnevalisten hohe Einnahmen verloren. Auch die Stadtspitze habe "Bedenken gegen die Durchführung der Veranstaltung geäußert".

Abgelehnt wurde von der Runde laut CC die Veranstaltung eines Demonstrationszuges, wie es ihn am Rosenmontag in Köln gegeben hatte.