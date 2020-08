Der nordrhein-westfälische FDP-Chef und stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp hat sich dafür ausgesprochen, alle Karnevalsumzüge der kommenden Session abzusagen. Dies müsse auch für größere Sitzungen gelten, sagte Stamp.

Kleine, kreative Veranstaltungen, bei denen Kontakte nachverfolgt werden könnten, seien dagegen "wohl möglich", meinte er. "Vielleicht erleben wir ein echtes Revival der Büttenrede." Viele Vereine hätten bereits neue Formate in Planung. "Singen, Schunkeln, Bützen - alles, was zur traditionellen Sitzung und den Umzügen dazugehört ist in dieser Session völlig unrealistisch." In den Karnevalshochburgen wird seit Wochen kontrovers diskutiert, ob die närrischen Tage coronabedingt ausfallen müssen.