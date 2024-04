Von Verena Mayer, Berlin

Dass die beiden Menschen todgeweiht waren, war jedem auf der Intensivstation schnell klar. Marianne G., 73, litt an Brustkrebs, sie hatte eine Lungenembolie, ihre Niere, Milz und Leber waren gerissen. Ulrich B., 73, war bereits schwer am Hirn geschädigt. Er hatte eine eitrige Lungenentzündung, sein Herz versagte. Bevor er ins Krankenhaus kam, musste er mehr als eine halbe Stunde lang reanimiert werden. Die Frage war nur: Wie geht man mit diesen Menschen am besten um? Wie lange versucht man, sie mit Maschinen und Medikamenten am Leben zu halten, wann lässt man dem Sterbeprozess seinen Lauf?