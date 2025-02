Bianca Censori posierte weitgehend nackt auf dem roten Teppich bei den Grammys – wohl vor allem, um für Kanye West Reklame zu laufen. So what, könnte man sagen. Wären da nicht die Vorwürfe und Klagen gegen den Sänger.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Die erste Reaktion darauf, was Kanye Wests Partnerin Bianca Censori auf dem roten Teppich der Grammy-Verleihung in Los Angeles getragen hat: ein müdes „Na und?“. In Zeiten, in denen noch krassere Outfits nur einen Fingerspitzendruck auf dem Smartphone-Display entfernt sind, ist komplette Nacktheit ein Schockmoment längst vergangener Zeit. Als wäre West in den digitalen Kindergartenjahren um 2005 stehen geblieben. Zumal bei den Grammys später auch drinnen viel nackte Haut und aufregendere Choreografien zu bestaunen waren: Charli XCX mit ihrem Brat-Auftritt.