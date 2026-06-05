Kanye West , 48, Rapper, darf im niederländischen Arnheim auftreten. Trotz einer Eilklage des niederländischen Zentralrats der Juden wurde die Veranstaltung nicht vom Bezirksgericht Amsterdam in den Niederlanden gekippt. „Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass Wests Anwesenheit in den kommenden Tagen zu konkreten Gefahren für die öffentliche Ordnung führt“, erklärten die Richter. Der Rapper fiel in den vergangenen Jahren wiederholt mit antisemitischen Äußerungen auf, entschuldigte sich im Januar und erklärte sein Verhalten mit einer bipolaren Störung. Der Vorsitzende des Zentralrats, Chanan Hertzberger, kritisiert die Entscheidung im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP: „Das Gefühl, das bei uns ankommt, ist, dass es in Ordnung ist, antisemitisch zu sein.“

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Donald Trump, 79, präsidialer Baumeister, plant eine Promenade am Lincoln Memorial. Nachdem Trump mehrmals mit verschiedenen Bauplänen in Washington aufgefallen war, will der US-Präs dient eine Promenade vom Denkmal bis zum Ufer des Potomac-Flusses bauen lassen. „Sie wollen sie ‚Trump-Promenade‘ nennen, aber ich weiß nicht, ob ich das möchte – aber sie wird wunderschön werden“, sagte Trump. Auf sein Betreiben hin werden außerdem ein „reflektierender Pool“ vor der Gedenkstätte in der Farbe „amerikanisches Flaggen-Blau“ sowie ein 76 Meter hoher Triumphbogen gebaut. Dass Trump seine Projekte gerne mit seinem Namen bestückt, ist nicht neu: Jüngst wurde seine Namensänderung des Kennedy Center in „Trump Kennedy Center“ von einem Gericht unterbunden, nun streicht das nationale Kulturzentrum seinen Namen auch aus den offiziellen Dokumenten.

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Chris Hemsworth, 42, Thor-Schauspieler, musste auf dem Boden bleiben. In einem Kurzinterview mit dem Magazin Harper’s Bazaar auf Instagram erzählte Hemsworth, dass er einen Flug mit seinem Sohn nicht antreten durfte. Der Grund war ein Fehler seinerseits: „Ich hatte den Pass meiner Tochter anstelle des Passes meines Sohnes dabei.“ Sein Versuch, die Sicherheitskontrolle auszutricksen, indem er darauf bestand, dass das Dokument seinem Sohn gehöre, schlug fehl. „Sie ähneln sich etwas“, sagte Chris Hemsworth. Die Moderatorin stellte klar: „Tun sie nicht!“

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Barbara Schöneberger, 52, Moderatorin, fliegt aus dem Ersten. Ihre Sendung „Starnacht am Wörthersee“, die sie mit dem österreichischen Schauspieler Hans Sigl moderiert, wurde vom Hauptprogramm in das Regionalprogramm des MDR verlegt, berichtete unter anderem die schlagerprofis.de. Warum die Schlagersendung von der Sendeanstalt ARD aus dem Programm genommen wurde, ist offiziell unklar. Jedoch scheint die Quote aus dem Vorjahr mit etwa zwei Millionen Zuschauern im Vergleich zu anderen Schlagersendungen gering auszufallen. Neben dem MDR überträgt ORF 2 die „Starnacht“ live im Fernsehen.

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Matthias Mangiapane, 42, Reality-TV-Star, musste eine Show wegen Schmerzen im Intimbereich verlassen. Bei der RTL-Show „Kampf der RealityAllstars“ verließ Mangiapane das Halbfinale freiwillig. Eigentlich sollten sich die Kandidaten auf eine Person einigen, die die Show dann verlässt. „Ich werde das hier sicher nicht gewinnen“, erklärte Matthias Mangiapane jedoch vor der Entscheidung. Für ihn sei das fein. „Wir loggen das jetzt so ein, ich gehe.“ Im Gespräch mit der Bild-Zeitung gab der Reality-Star einen weiteren Grund bekannt: Demzufolge soll in der Notaufnahme eine schwere bakterielle Entzündung des rechten Hodens bei Mangiapane festgestellt worden sein. „Die Schmerzen waren brutal.“