Es ist erwiesen, dass es – wenn die Mutter dazu in der Lage ist – nichts Gesünderes für einen Säugling gibt, als in den ersten sechs Lebensmonaten ausschließlich Muttermilch zu trinken. Dass die meisten Mütter den festen Vorsatz haben, ihr Baby zu stillen , viele aber irgendwann aufgeben, hat einerseits mit der aggressiven Werbung für industrielle Baby-Ersatznahrung zu tun. Andererseits dürfte es aber auch nicht helfen, dass Menschen sich etwa im Café sofort bei der Bedienung beschweren, wenn in ihrer Nähe ein Kind gestillt wird.

Schon unter alltäglichen Bedingungen ist es also alles andere als leicht für eine Mutter, ihrem Baby regelmäßig die Brust zu geben, ohne sich dafür verurteilt zu fühlen. Wie aber wächst diese Herausforderung, wenn auch noch Leistungssport hinzukommt?

So wie bei Stephanie Case: Die kanadische Menschenrechtsanwältin lief jüngst in Wales ihren ersten Ultra-Marathon seit drei Jahren – und gewann den 100 Kilometer langen „Ultra-Trail Snowdonia“ in 16 Stunden, 53 Minuten und 22 Sekunden, obwohl sie zwischendurch dreimal anhielt, um ihre sechs Monate alte Tochter Pepper zu stillen.

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Case war nach zwei Fehlgeburten und drei IVF-Behandlungen zur künstlichen Befruchtung schwanger geworden. „Viele Menschen fragten mich, ob sich das Laufen möglicherweise auf meine Fähigkeit ausgewirkt haben könnte, ein Kind auszutragen“, erzählte sie dem Sender CTV. Es gebe zwar keine Forschungsergebnisse, die belegten, dass Laufen die Fruchtbarkeit beeinflusse, aber sie habe sich dennoch „ziemlich schuldig gefühlt und jedes Mal Zweifel gehabt“, wenn sie ihre Laufschuhe anzog.

„Ich bin unglaublich glücklich, wenn das, was ich am vergangenen Wochenende getan habe, dazu beigetragen hat, andere neue Mütter zu inspirieren“, so Case. „Ich möchte nur sichergehen, dass es nicht in dem Narrativ mündet, dass Mütter alles machen müssen und sollten.“ Aber vielleicht hilft es anderen, es sich zweimal zu überlegen, bevor sie diesen Müttern vermeintlich gut gemeinte Ratschläge erteilen.

Weitere Folgen der Kolumne „Bester Dinge“ lesen Sie hier.