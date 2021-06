Von Oliver Das Gupta

Sergeant Steve Addison hat in diesen Tagen einen traurigen Job. Der Sprecher der Polizei in Vancouver informiert Journalisten diesmal nicht über Verkehrsunfälle oder Mordermittlungen, aber über Tote - immer mehr Tote. Normalerweise verzeichne man in der kanadischen Metropole täglich drei, vier Fälle von Menschen, die plötzlich und unerwartet sterben. Seit vergangenem Freitag aber, sagte Addison der Zeitung Toronto Star, seien es durchschnittlich 14 - "und die Zahl verändert sich stündlich". Der Zusammenhang dieses signifikanten Anstiegs mit der aktuellen Hitzewelle liegt für Addison auf der Hand: "Wir haben noch nie so etwas erlebt."

Seit Tagen herrschen extrem hohe Temperaturen im Westen Kanadas. 49,5 Grad Celsius zeigte das Thermometer am Dienstag in Lytton (Provinz British Columbia) an, wie die örtliche Wetterbehörde mitteilte. Das sei ein "Allzeit-Temperaturrekord". Von einem "heat dome", einer Hitzekuppel, schreiben die lokalen Medien.

Die kanadische Küstenprovinz British Columbia verzeichnete von Freitag bis Montag mindestens 233 Todesfälle und damit fast doppelt so viele wie sonst im Durchschnitt in diesen vier Tagen, wie die Behörden mitteilten. Allein in der Stadt Burnaby östlich von Vancouver seien binnen 24 Stunden mehr als 25 Menschen plötzlich gestorben, erklärte die Royal Canadian Mounted Police. Unter den Toten seien viele ältere Menschen gewesen.

So heiß wie seit den 1890er-Jahren nicht mehr

Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, besonders auf Risikogruppen zu achten. "Es ist unbedingt erforderlich, dass wir uns bei dieser extremen Hitze umeinander kümmern", sagte ein Polizeisprecher. In Vancouver wurden mehrere klimatisierte Zentren eingerichtet, in denen Menschen Zuflucht vor der Hitze finden können. Außerdem sind mehrere Säulen im Stadtgebiet installiert, die Wasser versprühen - damit sich Passanten erfrischen und abkühlen können.

Auch in den USA forderten die hohen Temperaturen Opfer. Im Bundesstaat Washington starben drei Männer zu Hause an einem Hitzschlag, aus Oregon wurden ebenfalls drei Tote gemeldet. Den Küstenregionen brachte eine frische Brise vom Pazifik inzwischen eine merkliche Abkühlung. Aber östlich des Kaskadengebirges in Oregon und Washington hielt das außergewöhnlich heiße Wetter an, die Warnungen vor übermäßiger Hitze blieben in Kraft.

Detailansicht öffnen In Oregon wurden, wie hier in Portland, klimatisierte Hallen zur Abkühlung der Bevölkerung eingerichtet. (Foto: Kathryn Elsesser/AFP)

In Salem, der Hauptstadt von Oregon, wurde in den vergangenen Tagen mit 47,2 Grad Celsius die höchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen in den 1890er-Jahren gemessen. Der US-Wetterdienst sagte auch für den Rest der Woche weitere Hitze in den Bundesstaaten Idaho und Montana voraus.

Die neue Dimension der Hitze im Westen Kanadas unterstreicht der Klimaforscher Herbert Formayer von der Universität für Bodenkultur in Wien. "Dort wurden an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils neue Rekorde aufgestellt und der alte Temperaturrekord um mehr als vier Grad Celsius überboten", sagte Formayer zur Süddeutschen Zeitung. "Hier sieht man ähnlich wie bei den Waldbränden in Australien vor zwei Jahren, dass durch den Klimawandel die Karten neu gemischt werden, wenn es um Extremereignisse geht."