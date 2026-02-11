Ein Schütze hat in einer Schule in British Columbia, Kanada mindestens neun Menschen getötet und etwa zwei Dutzend weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter sei nach einer „sich selbst zugefügten Verletztung“ ebenfalls tot, erklärte die Polizei in der westlichen Provinz British Columbia.

Bei der Schießerei in Tumbler Ridge, einer 2400-Einwohner-Gemeinde in den Ausläufern der Rocky Mountains soll der Täter laut dem staatlichen Rundfunk CBC mindestens 25 Menschen lebensbedrohlich verletzt haben. Sechs Menschen seien tot in der Schule aufgefunden wurden, ein Verletzter auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben und zwei weitere tot in einem Wohnhaus aufgefunden worden.

Die Polizei war um 13.20 Ortszeit (22.20 Uhr MEZ) über Schüsse an einer weiterführenden Schule in der Gemeinde Tumbler Ridge informiert und habe bei Ankunft mehrere Tote entdeckt. Ein mögliches Motiv wurde zunächst nicht bekannt. Auch zur Identität der Opfer machten die Behörden zunächst keine Angaben.