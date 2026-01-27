Der Mensch tut sich manchmal schwer damit, dem Menschen, der nicht er selbst ist, Respekt entgegenzubringen. Aber hat mal jemand die nicht-menschlichen Daseinsformen gefragt? Denen geht es mit unserer Spezies kaum besser. Vor zwei Jahren griffen zwei Männer zur Kettensäge und fällten mal eben den sogenannten Robin Hood Tree , der durch Kevin Costners Film von 1991 ikonisch wurde. Die beiden löschten ein etwa 120 Jahre andauerndes Leben einfach aus. Immerhin die Empathischen trauerten in England und schickten 600 Mails an die Naturpark-Verwaltung, um darin zu bekunden, warum ihnen der Baum so wichtig war. Was hatten sich die zwei Männer gedacht? Dass nur zählt, was atmet wie ein Mensch?

Sicher ginge es zu weit, die im Grundgesetz fixierte Menschenwürde um die Würde von Bäumen und Gegenständen zu erweitern. Aber soeben trudelt aus Kanada ein weiterer Ansatzpunkt dafür ein, warum man zumindest mal kurz darüber nachdenken könnte. In einer Klettergegend in British Columbia gehörte fest zum Kreis der Sportler ein Felsblock. 32 Kilogramm schwer, genutzt, etwa für Balanceübungen, von der Gemeinschaft behandelt wie ihresgleichen, mit eigenem Namen sogar: Portable. Wer mal etwas Zeit mit Kletterern verbracht hat, weiß, dass sie respektvoll zu anderen Menschen sein können, aber geradezu liebevoll sind sie gegenüber allem, was aus Basalt, Granit oder Kalkstein geboren wurde. Der Stein war einer von ihnen – bis Portable im Herbst plötzlich verschwand.

Nicht gleich versteinert, aber doch geschockt reagierte die Szene: Wer kidnappt einen unbescholtenen Fels? Es sollte Wochen dauern, dann entdeckte der lokale Kletterer Ethan Salvo auf einem Foto den alten Freund Portable und fuhr dorthin, wo er ihn vermutete, wie er dem Sender CBC berichtete. „Sobald ich die Form sah, wusste ich, dass es er war. Er sah einfach aus wie zu Hause. Er fühlte sich an wie zu Hause. Es hatte das Gewicht von zu Hause“, sagt er. Portable ist zurück, und auch der Robin-Hood-Baum treibt inzwischen wieder aus. Das Gnädige an den Dingen ist: Sie tragen uns unsere Gemeinheiten nicht nach.

