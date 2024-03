Von Moritz Geier

Da sitzen sie nun nebeneinander auf zwei Stühlen im Parlament in Winnipeg: zwei Männer, die das Leben des jeweils anderen gelebt haben. Still hören sie den Politikern zu, die Hände im Schoß gefaltet, so ist es auf einem Video zu sehen, zwei Männer mit Schnurrbart und Brille und betroffenem Blick. Vorn steht der Premier der kanadischen Provinz Manitoba und sagt: "Richard Beauvais, es tut mir leid. Edward Ambrose, es tut mir leid."