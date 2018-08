3. August 2018, 09:15 Uhr Kanada Deutschem Autofahrer in den Kopf geschossen

In Kanada ist einem deutschen Autofahrer auf einer Landstraße in den Kopf geschossen worden.

Der Mann wurde lebensbedrohlich verletzt.

Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar.

Ein deutscher Autofahrer ist auf einer Landstraße in Kanada in den Kopf geschossen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 60-jährige Tourist sei mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus ins nahe Calgary geflogen worden, wo er in der Nacht auf Donnerstag operiert wurde. Im Fenster auf der Fahrerseite seines Wagens sei ein Einschussloch zu sehen gewesen, berichteten kanadische Medien am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei in der westkanadischen Provinz Alberta.

Eine Kugel habe sein Gehirn getroffen, der Mann sei aber bei Bewusstsein, hieß es. Drei weitere Insassen des Wagens wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt, als der schwarze SUV des Deutschen von der Fahrbahn abkam. Wie die Zeitung Calgary Herald berichtet, habe das Fahrzeug nach dem Unfall einen Stacheldrahtzaun durchbrochen, sei mehrere hundert Meter über offenes Feld gefahren und schließlich in einem Wäldchen zum Stehen gekommen. Die genauen Hintergründe des Angriffs sind bisher unklar. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen eingeleitet und den Wagen noch an der Unfallstelle untersucht.

Die Behörden vermuten, dass Auslöser der Attacke "road rage" sein könnte, sprich Aggression im Straßenverkehr. Eine schwarze Limousine sei beim Verlassen des Tatorts beobachtet worden. Es sei zunächst naheliegend, dass jemand aus der Limousine im Vorbeifahren auf den Deutschen geschossen habe. Dem zuständigen Polizeibeamten, Seargent Tom Kalis von der Mountain Police, zufolge hätten die Insassen im Wagen einen Knall gehört, außerdem seien im Auto "Hinweise auf den Schuss aus einer Waffe" sichergestellt worden.

Die Polizei hat Zeugen aufgerufen, sich zu melden. "Es scheint sich um einen Einzelfall zu handeln", so Kalis gegenüber dem Fernsehsender CBS News, "der glücklicherweise für Kanada sehr ungewöhnlich sei".

Der Deutsche und die anderen Insassen, bei denen es sich um Angehörige seiner Familie handeln soll, seien auf dem Weg in den Banff-Nationalpark gewesen, berichtet die Calgary Herald. Das bei vielen Touristen beliebte Ziel liegt im Südwesten des Landes, einige Autostunden von Vancouver entfernt im Landesinneren.