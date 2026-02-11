Ein Schütze hat an einer Schule in der kanadischen Provinz British Columbia, laut kanadischen Medienberichten mindestens neun Menschen getötet und etwa zwei Dutzend weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter sei nach einer „sich selbst zugefügten Verletzung“ ebenfalls tot, erklärte die Polizei in der westlichen Provinz British Columbia.

Bei dem Amoklauf in Tumbler Ridge, einer 2400-Einwohner-Gemeinde in den Ausläufern der Rocky Mountains soll der Täter laut dem staatlichen Rundfunk CBC mindestens 25 Menschen lebensbedrohlich verletzt haben. Sechs Menschen seien tot in der Schule aufgefunden wurden, ein Verletzter auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben und zwei weitere tot in einem Wohnhaus aufgefunden worden. Damit zählt die Tat zu den tödlichsten Amokläufen in der Geschichte Kanadas.

Die Polizei war um 13.20 Ortszeit (22.20 Uhr MEZ) über Schüsse an einer weiterführenden Schule in der Gemeinde Tumbler Ridge informiert worden und habe bei der Ankunft mehrere Tote entdeckt. Ein mögliches Motiv ist nicht bekannt. Auch zur Identität der Opfer machten die Behörden keine Angaben. Laut dem kanadischen Sender CBC hat die Polizei die Identität des mutmaßlichen Schützen inzwischen geklärt. Laut einer Mitteilung auf der Internetseite der Schule bleiben sowohl die Grundschule als auch die weiterführende Schule für den Rest der Woche geschlossen.

„Der Tatort war sehr dramatisch.“

Die Ermittler sind noch immer damit beschäftigt, den Tatort zu untersuchen, um zu verstehen, was passiert ist, sagte der Leiter der Polizei im nördlichen British Columbia, Ken Floyd. „Wir sind noch dabei, weitere Opfer zu identifizieren, und ich habe keine Informationen darüber, ob diese Zahl noch steigen könnte. Der Tatort war sehr dramatisch“, so Floyd. Ermittler durchsuchen derzeit weitere Gebäude, um das Ausmaß des tragischen Ereignisses zu ermitteln.

Tumbler Ridge liegt 670 Kilometer Luftlinie nordöstlich von Vancouver. Der kanadische Premierminister reagierte mit Bestürzung auf den Vorfall. Er sei „zutiefst erschüttert“, schrieb Mark Carney auf der Plattform X. „Meine Gebete und mein tiefstes Beileid gelten den Familien und Freunden, die durch diese schrecklichen Gewalttaten Angehörige verloren haben.“