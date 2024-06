Der nepalesische Bergführer Kami Rita Sherpa hat 30 Mal den Gipfel des Mount Everest erreicht, so oft wie kein anderer. Im Interview erzählt er, was ihn antreibt – und warum er nicht möchte, dass seine Kinder später einmal in den Bergen arbeiten.

Interview von Nadine Regel

Kami Rita Sherpa, 54, gilt als Legende in seinem Heimatland Nepal. Am 22. Mai stand er zum 30. Mal auf dem Mount Everest, so oft wie kein anderer. In dieser Saison hat er seinen eigenen Rekord gleich zweimal gebrochen: Er hatte bereits zehn Tage vorher den Gipfel erreicht. Kami Rita Sherpa stammt aus dem Dorf Thame im Khumbutal und arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Bergführer an den Achttausendern. 1994 stand er im Alter von 24 Jahren das erste Mal auf dem höchsten Berg der Welt und hat ihn seither fast jedes Jahr bestiegen. 2022 traf die Autorin ihn persönlich im Basislager, nun beantwortete er ihre Fragen per Whatsapp, von zu Hause in Kathmandu aus, wo er sich gerade von den Strapazen der Saison ausruht.