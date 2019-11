Ein Vater läuft mit seiner kleinen Tochter die Treppe zu einem Bahngleis hoch. Plötzlich wird die Zweijährige von einer Flasche getroffen - und lebensgefährlich verletzt. Nun sucht die Polizei den Flaschenwerfer.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag am Bahnhof von Kamen. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten flog die Flasche aus einem durchfahrenden Zug. Sie traf das Kind am Kopf, das Mädchen schwebte zunächst in Lebensgefahr. Nach einer Operation sei der Zustand des Kindes stabil, teilte ein Polizeisprecher am Samstagvormittag mit.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. "Im Moment gibt es keine Hinweise auf einen etwaigen Werfer der Flasche", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund. Die Behörde ermittle in die Richtung, dass die Whiskyflasche aus einem durchfahrenden Zug geworfen worden sei.

Wie die Westfälischen Nachrichten berichteten, soll es sich bei dem Zug um einen Sonderzug gehandelt haben - einen sogenannten Partyzug. Ein Augenzeuge berichtete, in dem Zug, der von Köln nach Norderney unterwegs war, hätten sich rund 500 Menschen befunden. Polizisten haben die Personalien der Fahrgäste des Zuges aufgenommen, der in Greven gestoppt wurde. Die Befragungen seien Teil der Ermittlungen.