Kamala Harris in der Küche – und das in aller Öffentlichkeit. Einem eingestaubten Hausfrauen-Klischee entspricht sie dennoch nicht. Im Gegenteil: Backt sie Plätzchen, ist das ein Zeichen für Stärke.

Von Katharina Erschov

Es ist 1954 und die Verbindung von Frau und Küche bringt diesen Dr. Oetker-Werbespot hervor. Zu sehen ist eine Hausfrau, die durch die Küche wirbelt, und aus dem Off kommentiert eine männliche Stimme: „Eine Frau hat zwei Lebensfragen: Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?“ Dieses Frauenbild gilt schon lange als überholt, viele Frauen, vor allem politisch aktive, wollen sich nicht mit Hausarbeit assoziieren lassen. Als zum Beispiel 1992 Bill Clinton zur Präsidentschaftswahl in den USA antritt, verteidigt seine Ehefrau Hillary Clinton ihre Karriere als Anwältin und Jura-Professorin mit den Worten: „Ich hätte auch zu Hause bleiben, Kekse backen und Tee trinken können, aber ich habe mich entschieden, meinen Beruf auszuüben.“