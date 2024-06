Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es ist der Albtraum jedes Wanderers, den Lukas McClish erlebte: Drei Stunden lang wollte er raus in die Natur – es wurden mehr als 170 Stunden daraus. Neun Nächte lang überlebte der 34-Jährige in den Santa Cruz Mountains, etwa eine Autostunde südlich von San José im US-Bundesstaat Kalifornien. Mit der Gegend ist er eigentlich bestens vertraut. Nur: Die Waldbrände, die in diesem Jahr wegen der Hitzewelle, der Trockenheit und der starken Winde in Kalifornien früher und heftiger wüten als normalerweise, hatten zahlreiche Orientierungspunkte zerstört. „Es sah komplett anders aus als sonst“, sagte McClish der New York Times.