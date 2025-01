Ein schnell um sich greifender Waldbrand in Südkalifornien hat tausende Menschen in die Flucht geschlagen. Mindestens 510 Hektar Land fielen dem Brand im Stadtteil Pacific Palisades in Los Angeles zum Opfer, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Die Flammen zerstörten bereits zahlreiche Häuser. Pacific Palisades ist ein wohlhabender Stadtteil im Westen von Los Angeles mit rund 25 000 Einwohnern. Er liegt zwischen Santa Monica und Malibu.